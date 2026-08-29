Una jugada polémica en la Roshn Saudi League ha sacado a la luz la injusticia arbitral que sufrió el Barcelona en la Champions League la temporada pasada.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló: "El árbitro rumano Istvan Kovacs, como miembro de la UEFA, aplica de forma estricta las directrices del Comité de Árbitros de la UEFA para esta temporada, sin dejar las manos dentro del área a la interpretación ni al espíritu del juego cuando el balón ya está en juego".

Y añadió: "La paradoja radica en que Kovacs es el mismo árbitro que no señaló un penalti contra Marc Pubill el 8 de abril en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que terminó con la derrota del Barça por dos goles a cero en la ida de los cuartos de final de la Champions League".

Y continuó: "En el minuto 64 del partido entre el Al Khaleej y el Al Hilal en la Roshn Saudi League, que terminó con la victoria del Al Hilal por cinco goles a uno, el defensa Kalidou Koulibaly detuvo el balón con la mano después de que el portero Yassine Bounou lo pusiera en juego con el pie".

Y prosiguió: "El defensa senegalés creyó que era él quien debía iniciar el juego, por lo que detuvo el balón con la mano, e Istvan Kovacs no dudó esta vez, aunque no le mostró la tarjeta amarilla a Koulibaly, y señaló un penalti que finalmente falló Moussa Barrow".

La jugada fue idéntica a la que generó tanta polémica en el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, cuando el marcador reflejaba una desventaja de un gol a cero, donde Marc Pubill hizo exactamente lo mismo después de que su portero Juan Musso pusiera el balón en juego con el pie.

En aquella ocasión, Kovacs fingió que iba a señalar un penalti cuando dio dos pasos hacia el área y acercó el silbato a su boca, pero finalmente se echó atrás sin hacerlo, y el Barcelona resultó gravemente perjudicado porque podría haber empatado en un partido que terminó con su derrota por dos goles a cero.

Roberto Rosetti, presidente del Comité de Árbitros de la UEFA, ofreció una presentación el jueves en el Foro Grimaldi de Montecarlo antes del sorteo de la Champions League, explicando por qué una jugada así debe ser sancionada con penalti, cuando dijo: "Necesitábamos cerrar este capítulo. No queremos atacar el espíritu del juego. Estamos cansados de las interpretaciones y de esta manera se acabará. Necesitamos ser coherentes y no importa si hay otros jugadores cerca o no".

Tras aquel incidente, el Barcelona envió una queja oficial al máximo organismo del fútbol en Europa, y el club catalán trasladó oficialmente su malestar mediante un comunicado en el que dijo: "Una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con influencia directa en el desarrollo del partido y en su resultado".

Y el Barcelona añadió en su comunicado: "La decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error garrafal".

El Barça solicitó la apertura de una investigación y el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en caso necesario, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas oportunas, pero la UEFA no aceptó la queja del Barcelona.



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