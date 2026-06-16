Una imagen conmovedora de los jugadores de Argentina antes del partido contra Argelia

Los jugadores de la selección argentina enviaron un mensaje de apoyo a su compañero, quien se perdió la fase final del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México por una lesión.

Leonardo Balerdi, defensa del Marsella, sufrió una lesión muscular en el muslo durante un entrenamiento y fue reemplazado por Marcos Senesi. La baja complica al campeón, que debutará ante Argelia mañana de madrugada y luego se medirá con Austria y Jordania.

Sus compañeros, muy afectados por su baja, le enviaron un mensaje de apoyo.

Según Foot Mercato, el plantel posó con una pancarta que decía «Leo... Todos estamos contigo», y todo el vestuario le mostró su apoyo en este momento difícil.

La imagen reflejó la unidad del grupo pese a este primer contratiempo, justo antes del debut mundialista.







