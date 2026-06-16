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Argentina Training - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Una imagen conmovedora de los jugadores de Argentina antes del partido contra Argelia

Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria
World Cup
L. Balerdi
Argentina
Argelia
EE. UU.

El partido será mañana de madrugada

Los jugadores de la selección argentina enviaron un mensaje de apoyo a su compañero, quien se perdió la fase final del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México por una lesión.

Leonardo Balerdi, defensa del Marsella, sufrió una lesión muscular en el muslo durante un entrenamiento y fue reemplazado por Marcos Senesi. La baja complica al campeón, que debutará ante Argelia mañana de madrugada y luego se medirá con Austria y Jordania.

Sus compañeros, muy afectados por su baja, le enviaron un mensaje de apoyo.

Según Foot Mercato, el plantel posó con una pancarta que decía «Leo... Todos estamos contigo», y todo el vestuario le mostró su apoyo en este momento difícil.

La imagen reflejó la unidad del grupo pese a este primer contratiempo, justo antes del debut mundialista.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG



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