El serbio Novak Djokovic se despidió del Abierto de Estados Unidos de tenis en primera ronda, en una de las mayores sorpresas del torneo, tras caer ante el argentino Mariano Navone, número 49 del mundo, en un partido maratoniano que se prolongó durante 4 horas y 36 minutos y que terminó en 5 sets.

Navone logró la mayor victoria de su carrera a costa de Djokovic con un marcador de 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, para convertirse en apenas el segundo tenista argentino capaz de eliminar a la estrella serbia en uno de los cuatro grandes, después de su compatriota Guillermo Coria en 2005.

La eliminación de Djokovic supuso una gran conmoción, después de haber ganado 19 partidos consecutivos en la primera ronda de sus participaciones anteriores en el torneo estadounidense, mientras que su registro ante sus rivales entre las grandes estrellas del deporte en las rondas iniciales llegaba a 37 victorias sin una sola derrota.

Pese al fuerte inicio de Djokovic, de 39 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 4 ocasiones, Navone consiguió darle la vuelta al rumbo del enfrentamiento de manera progresiva, aprovechando el bajón de energía física del serbio, que sufrió de nuevo durante una exigente gira estival estadounidense.

Djokovic también se había despedido del Masters de Cincinnati en primera ronda, tras caer ante el argentino Thiago Agustín Tirante, antes de que el guion se repitiera de forma aún más cruel en Nueva York, quedándose fuera de un grande desde su primer partido.

Navone declaró tras el encuentro: "Es algo increíble y significa muchísimo para mí. Ganar en cinco sets ante este veterano no es algo que ocurra todos los días", expresando su alegría por haber superado a uno de los más grandes tenistas de la historia y en una pista en la que siempre brilló.

El tenista argentino añadió: "Es un sueño, y ahora tengo que recuperarme, dormir y prepararme", en alusión a la dureza de la exigencia física que afrontó ante Djokovic.

Djokovic se despidió del público de Nueva York de una manera emotiva, ya que se preocupó por firmar recuerdos a la afición antes de abandonar la pista, en una imagen que aumentó las especulaciones sobre la posibilidad de que esta sea su última participación en el torneo, y quizá uno de sus últimos partidos en las canchas de Flushing Meadows.

Por su parte, Navone no tendrá mucho tiempo para celebrar la mayor victoria de su carrera, ya que se prepara para disputar su próximo partido dentro de dos días, ante el ganador del enfrentamiento entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini.