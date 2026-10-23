«Una historia de éxito»: el emotivo mensaje de Laporta a Messi que derrite el hielo de la tensión

En un gesto cargado de emotividad y simbolismo, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, dirigió un conmovedor mensaje a Lionel Messi con motivo de su galardón con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, en un paso que podría marcar un punto de inflexión en la tensa relación entre ambos durante los últimos años.

Laporta publicó su mensaje en catalán a través de su cuenta en la plataforma "X", celebrando el logro histórico del exastro del equipo, que se convirtió en el primer futbolista en recibir el premio en solitario.

El mensaje de Laporta: "el club de tu vida"

El presidente del Barcelona escribió en su mensaje: "Leo, te felicito por recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un merecido reconocimiento a tus logros deportivos y personales. Con tu talento, contribuiste a hacer más grande al FC Barcelona, el club de tu vida, ayer, hoy y siempre".

Laporta cerró su mensaje con una frase que resumió la historia compartida: "Messi y el Barça, el Barça y Messi, una historia de éxito común de la que se enorgullecen todos los aficionados del Barcelona y a la que deseamos que siga acompañándole la suerte".

Próximos partidos BAR Primera División 16:00 RMA Ver

El comunicado del club: "un vínculo irrompible"

El mensaje de Laporta llegó horas después del comunicado oficial emitido por el club a través de sus canales, también en catalán, en el que afirmó: "Este es un merecido reconocimiento a tu talento excepcional, que dejó una huella imborrable dentro y fuera del campo, y te convirtió en un símbolo mundial del fútbol gracias a tu excelencia, tu compromiso con el deporte y tu solidaridad".

El comunicado añadió: "Una trayectoria repleta de éxitos, en la que el FC Barcelona fue una parte esencial de tu vida y tu historia. Una relación irrompible que forma parte del legado del club, y seguirá siendo motivo de nuestro orgullo que sigas formando parte de él".

De La Masia a la gloria

En declaraciones al canal "Teledeporte", Laporta volvió a recordar los orígenes de la relación que forjó la leyenda, afirmando: "La Masia, nuestra manera de entender el fútbol y la confianza que el Barcelona depositó en Messi fueron factores decisivos en su carrera. Se formó una relación entre un jugador único y un club con una identidad futbolística que encajaba perfectamente con su talento. Fue una simbiosis perfecta, algo realmente maravilloso cuando recordamos sus inicios".

Este doble gesto del club y de su presidente cobra una relevancia especial, al producirse en un momento en que la relación entre Laporta y Messi sigue marcada por la tensión desde la salida del argentino en el verano de 2021, lo que abre la puerta a interrogantes sobre si el Premio Princesa de Asturias será el comienzo de una nueva etapa y del regreso de la cordialidad entre la leyenda y el club de su vida.



