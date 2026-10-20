La marcha de Pedro Fernández Sarmiento, conocido como "Dro", al Paris Saint-Germain no fue para el Barcelona una simple pérdida de un joven talento en sus cálculos, sino que se convirtió en uno de los momentos más dolorosos para Hansi Flick desde que asumió las riendas del conjunto catalán en el verano de 2024, después de que se marchara el jugador que contaba con la confianza del técnico alemán, en una decisión que este último consideró una traición a su confianza.

Según informó un reportaje del diario español "As", el entorno del club relata que Flick le pidió a Dro que recogiera sus cosas y abandonara el vestuario después de que este le comunicara su decisión de fichar por el Paris Saint-Germain.

Y aunque los detalles de este relato no parecen confirmados de forma independiente, reflejan la magnitud del impacto que provocó la decisión dentro del Barcelona, al llegar de manera sorpresiva y apenas unos meses después de la aparición del jugador con el primer equipo.

Flick veía en Dro algo excepcional, pese a su complexión física delgada, ya que le llamó la atención por su capacidad para girar bajo presión, la facilidad para manejar el balón y la toma de decisiones dentro del campo.

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Por esta razón, el técnico alemán lo llevó en la gira asiática del equipo, y allí el joven jugador empezó a captar las miradas, después de marcar un gol en la portería del Vissel Kobe, en una aparición que dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico.

El 28 de septiembre, Dro dio un nuevo paso en su carrera, al debutar por primera vez con el primer equipo del Barcelona ante la Real Sociedad, convirtiéndose en el noveno jugador egresado de la academia de "La Masia" en recibir la oportunidad de debutar bajo la dirección de Flick.

El jugador tenía 17 años en ese momento, en medio de las expectativas de que fuera uno de los nombres prometedores del futuro del club, después de incorporarse a la academia en 2022 procedente del Val Miñor, junto a Pedro Villar.

El plan del Barcelona chocó con el deseo del jugador

El Barcelona, según el reportaje, se preparaba para renovar el contrato de Dro hasta 2031, aprovechando que cumpliría 18 años el 12 de enero de 2026.

Pero las cosas tomaron un rumbo distinto con la entrada de otros clubes en las negociaciones, a la cabeza el Borussia Dortmund, antes de que el Paris Saint-Germain se moviera con fuerza para cerrar el fichaje, bajo la dirección de su entrenador Luis Enrique.

Y la decisión, según el mismo relato, no estuvo vinculada únicamente a los aspectos económicos; Dro tomó en cuenta la gran competencia por las posiciones en las que prefiere jugar dentro del Barcelona, con la presencia de Pedri, Dani Olmo, Fermín López y Gavi. Y ante la dificultad de garantizar suficiente espacio para jugar, pareció que el joven jugador prefirió buscar otro camino que le diera mayores oportunidades de desarrollo.

La historia terminó con su traspaso al Paris Saint-Germain a cambio de ocho millones de euros, pese a que el valor de la cláusula de rescisión en su contrato habría permitido su salida por solo seis millones. El reportaje señala que el aumento del valor de la operación se produjo en el marco de un entendimiento entre Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club francés, y Joan Laporta, presidente del Barcelona, con el objetivo de mostrar buena voluntad y ayudar a mejorar las relaciones entre ambos clubes.

Del impacto de la marcha a una nueva prueba en París

El comienzo de Dro con el equipo francés no fue fácil; tuvo dificultades para adaptarse al ritmo de la liga francesa, y su participación en la Liga de Campeones durante la temporada pasada se limitó a unos pocos minutos ante el Mónaco en la eliminatoria clasificatoria a las rondas finales.

Pero el jugador empezó a mostrarse mejor esta temporada, después de ofrecer un arranque destacado en la Liga de Campeones ante el Slovan, y luego apareció de buena manera en el enfrentamiento ante el Estrasburgo, dándole a su club señales positivas sobre su capacidad para desarrollarse y ganar un mayor protagonismo dentro del equipo.

Sin embargo, su traspaso no estuvo exento de polémica dentro del Paris Saint-Germain; el diario "L'Équipe" publicó un reportaje en el que señalaba que algunos empleados y jugadores de los equipos de las categorías inferiores del club consideran que el fichaje de jóvenes talentos ajenos a la academia podría afectar las oportunidades de desarrollo de los jugadores emergentes del club y a la obtención de suficientes minutos de juego.

Y la historia de Dro trasciende los límites del traspaso de un joven jugador entre dos grandes clubes, para plantear preguntas sobre las oportunidades de los talentos emergentes, la dificultad de garantizar un lugar en equipos repletos de estrellas, y la capacidad de los clubes para retener a los mejores elementos de sus academias.

En cuanto a Flick, la marcha del jugador sigue representando una decepción personal, después de haberle dado su confianza y haberle abierto las puertas del primer equipo. Y ahora, el técnico alemán se encuentra ante un nuevo enfrentamiento con Dro vestido con la camiseta del Paris Saint-Germain, en un duelo que devuelve al primer plano la historia de una marcha cuyo final no fue el que quería el Barcelona.