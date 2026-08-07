Una historia de 9 años: ¿tendrá éxito el segundo intento del Barcelona por fichar a Rodri?

El Barcelona intentó fichar a Rodri, actual estrella del Manchester City, hace cerca de 9 años, cuando el jugador daba sus primeros pasos con el Villarreal, en un episodio que se remonta a 2017.

La revelación de estos detalles llega en un momento en que el nombre de Rodri ha vuelto con fuerza a la primera plana del mercado de fichajes, después de que el Barcelona entrara en las negociaciones con el jugador, que hace apenas unas horas parecía cerca de fichar por su eterno rival, el Real Madrid.

El movimiento del Barcelona responde al intento de compensar la larga ausencia de su centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, que se recupera de su lesión.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona había incluido a Rodri, que entonces tenía 21 años, en su lista de opciones para sustituir a Sergio Busquets en el futuro, pero el club catalán se movió tarde, cuando el jugador ya había avanzado considerablemente en su regreso al Atlético de Madrid.

El Barcelona se movió tarde en 2017

La historia se remonta a diciembre de 2017, cuando Rodri militaba en las filas del Villarreal, tras haber ascendido desde las categorías inferiores del Atlético de Madrid, y empezaba a llamar la atención gracias a su nivel con el equipo español y con la selección española sub-21.

El Barcelona seguía al jugador desde hacía un tiempo y veía en él al centrocampista capaz de suceder en el futuro a Sergio Busquets, antes de que el club comenzara sus gestiones para informarse sobre la posibilidad de ficharlo.

Sin embargo, cuando el Barcelona entró en contactos serios por el jugador, Rodri ya había dado su acuerdo inicial para regresar al Atlético de Madrid, en una operación que no se anunció oficialmente hasta mayo de 2018.

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Rodri había renovado su contrato con el Villarreal hasta junio de 2022, con un aumento de la cláusula de rescisión de su contrato de 12 millones de euros a 25 millones.

El diario español señaló que la decisión del Villarreal de elevar la cláusula de rescisión respondió a que el club era consciente del interés de varios equipos en el jugador, entre ellos el Barcelona, lo que le brindaba una mayor oportunidad de obtener una alta contraprestación económica en caso de su salida.

Finalmente, Rodri fichó por el Atlético de Madrid por 25 millones de euros, 20 millones fijos, además de otros 5 millones en variables e incentivos.

Del Atlético de Madrid al Manchester City

No pasó mucho tiempo antes de que Rodri diera un nuevo paso en su carrera, después de que el Manchester City pagara la cláusula de rescisión de su contrato con el Atlético de Madrid, cifrada en 70 millones de euros, en el verano de 2019.

Desde entonces, Rodri se convirtió en uno de los pilares más destacados del equipo inglés, antes de alcanzar la cima de su carrera con la conquista del Balón de Oro en 2024, además de proclamarse campeón de la Eurocopa con la selección española.

Al contrato de Rodri con el Manchester City le queda un año, en medio del deseo del Barcelona de cerrar la operación, después de que el jugador estuviera cerca de fichar por el Real Madrid antes de que el club catalán entrara con fuerza en las negociaciones.

En caso de que la operación se complete y Rodri fiche por el Barcelona, el club catalán habrá cerrado un círculo que comenzó hace cerca de 9 años, cuando intentó fichar al mismo jugador para sustituir a Busquets, pero que entonces se movió cuando ya era demasiado tarde.