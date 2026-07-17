Una grave advertencia amenaza la final del Mundial entre España y Argentina

Nueva York y Nueva Jersey se preparaban para acoger el evento más importante del fútbol, pero una amenaza inesperada surgió días antes del pitido inicial. En lugar de centrarse en los preparativos del esperado España-Argentina, todas las miradas se dirigen al cielo, donde el denso humo de los incendios forestales de Canadá amenaza la celebración segura del partido.

Las autoridades monitorizan la calidad del aire 24 horas y, aunque las previsiones son optimistas, la decisión final se tomará según cómo amanezca el cielo de Nueva Jersey, informa el diario español «Marca».

Nueva York amaneció con el horizonte de Manhattan oculto tras una densa niebla gris, y las mascarillas regresaron a las calles tras la pandemia.

A tres días de la final del Mundial entre España y Argentina, los incendios en Canadá ponen al evento ante una amenaza ambiental inesperada.

Courtney Howard, médica de urgencias y representante de la Alianza Mundial por el Clima y la Salud, afirmó: «Los jugadores no deberían entrenar al aire libre cuando la calidad del aire alcanza niveles peligrosos. Recomiendo buscar instalaciones cubiertas con aire puro».

A pesar de la preocupación, la FIFA aún no ha anunciado un posible aplazamiento. El humo mantiene bajo vigilancia constante el estadio MetLife, aunque el riesgo no es directo para la final, sino para la calidad del aire, prioridad de las autoridades sanitarias y meteorológicas de Nueva York y Nueva Jersey.

El índice de calidad del aire, la cifra que podría decidir el destino de la final

Las autoridades sanitarias de EE. UU. han emitido alertas para reducir la actividad física al aire libre y piden a quienes sufren enfermedades respiratorias que extremen la precaución.

Todos siguen el índice de calidad del aire (AQI), que mide las partículas contaminantes y puede cambiar en horas según el viento.

No el cielo gris ni el olor a humo en el área metropolitana de Nueva York, sino la lectura real del índice será decisiva, según el diario «Marca».

Si supera ciertos umbrales, las autoridades sanitarias lo consideran inseguro para el ejercicio intenso.

El jueves, las estaciones de medición registraron niveles entre «insalubre para grupos sensibles» y «peligroso» en algunas zonas de Nueva Jersey en momentos puntuales.

La FIFA aún no fija el umbral que obligue a aplazar un partido por contaminación.

Por ello, la decisión final corresponderá a las autoridades sanitarias y meteorológicas si el índice alcanza niveles peligrosos en el momento del partido, según «Marca».

Las lluvias aportan un rayo de optimismo a los organizadores.

A pesar de la preocupación, las previsiones meteorológicas ofrecen un motivo de optimismo para que la final se celebre en la fecha prevista.

Los modelos meteorológicos apuntan a lluvias intensas el sábado y a la llegada de un frente frío en la madrugada del domingo, lo que podría disipar el humo sobre Nueva York y Nueva Jersey antes del partido.

Por ello, ni las autoridades estadounidenses ni la FIFA contemplan por ahora aplazar la final.

No obstante, los expertos recuerdan que la dirección del viento puede modificar la situación en horas, por lo que los datos de calidad del aire se renuevan las 24 horas.

En este contexto, la doctora Courtney Howard ha destacado el peligro que supone para los deportistas exponerse a estas condiciones, afirmando: «Son deportistas de élite que inhalan grandes volúmenes de aire. No deben entrenar al aire libre cuando la calidad es peligrosa; es mejor usar instalaciones cerradas con aire limpio».

Sus declaraciones a la agencia Associated Press se produjeron tras el entrenamiento de la selección española, dirigida por Luis de la Fuente, en East Hanover, bajo la densa capa de humo que cubría la zona.