El periodista Ahmed Shubair ha confirmado que el Zamalek sigue buscando un entrenador extranjero para la próxima temporada. La dirección deportiva, liderada por John Edward, mantiene a Moataz Jamal como plan B por si fracasan las negociaciones.

Shubair afirmó en la radio que el director deportivo, John Edward, sigue priorizando un técnico extranjero para la próxima temporada.

Añadió: «La dirección del Zamalek deja la puerta entreabierta a Moatamed Jamal, por si las negociaciones con el entrenador extranjero no prosperan… Y esto supone una gran injusticia para Moatamed Jamal, ya que se merece una despedida por todo lo alto, después de haber cumplido con su deber en el equipo».

Según varios medios, Edward prometió al consejo resolver el tema a principios de la próxima semana, mientras negocia con varios técnicos extranjeros.

Además, trabaja para adelantar seis meses de salario al técnico foráneo y garantizar así la estabilidad financiera del club.

Algunos allegados a la directiva le recomendaron a Edward desistir del fichaje extranjero si no se garantiza esa cobertura financiera y mantener a Jamal.

A su juicio, Jamal es un técnico competente, formado en la cantera, que ya superó las dificultades económicas de la pasada temporada y demostró su capacidad para dirigir al equipo pese a los obstáculos.