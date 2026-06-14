«Una gran injusticia para la samba»... Crítica negativa al arbitraje del partido entre Marruecos y Brasil

El árbitro esloveno Slavko Vinčić ha recibido duras críticas tras pitar el Marruecos-Brasil del Mundial 2026. La web española «Archivo Var», especializada en arbitraje, le puso un 3/10 al considerar que Brasil sufrió una gran injusticia.

Según el portal, el árbitro no estuvo a la altura y cometió errores de criterio que generaron polémica y molestia en ambos equipos. El partido terminó empatado.

El informe destaca como error principal no expulsar a Achraf Hakimi en la primera parte por una dura entrada sobre Vinicius Junior, al considerar que el lateral marroquí clavó los tacos en el tobillo del brasileño.

Además, ni siquiera pitó la falta y el VAR no intervino, lo que el informe atribuyó al bajo nivel actual del árbitro esloveno.

Archivo VAR añade que Vintič suele dejar seguir el juego, pero es indulgente con faltas que merecen amarilla, lo que genera incoherencia.

El informe también citó las protestas marroquíes por la no expulsión de Bruno Guimarães, pero concluyó que el contacto fue en el empeine y no justificaba la roja.

En resumen, el esloveno generó más dudas que certezas y protagonizó la principal polémica arbitral de la primera jornada del Mundial 2026.

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