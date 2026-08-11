Gianni Daniele, máximo responsable médico de la Federación Italiana de Tenis, generó una amplia polémica con sus declaraciones sobre la lesión que sufrió la estrella española Carlos Alcaraz, después de poner en duda su naturaleza, insinuando que el jugador podría estar atravesando una etapa de retroceso psicológico que ha afectado a su nivel dentro de la pista.

En una entrevista con el diario italiano "La Repubblica", Daniele afirmó que la naturaleza de la lesión de Alcaraz en la muñeca aún no se ha aclarado ante la ausencia de un comunicado oficial por parte española, considerando que el estado de incertidumbre que rodea al jugador ha abierto la puerta a las especulaciones sobre su situación psicológica y su capacidad para recuperar su nivel habitual.

El responsable médico italiano explicó: "España aún no ha aclarado la naturaleza de la lesión de muñeca de Alcaraz, y ahora crecen las especulaciones de que atraviesa un periodo de debilidad psicológica, ya que desea recuperar su nivel anterior pero sufre una especie de depresión, un círculo vicioso que le impide recuperar la confianza en sí mismo".

Daniele añadió, en una declaración que suscitó más interrogantes sobre la situación de Alcaraz: "Han empezado a surgir las dudas", lamentando que su compatriota Jannik Sinner no pueda enfrentarse a un jugador del nivel de la estrella española.

Las declaraciones del responsable médico llegan en un momento en que un estado de incertidumbre rodea la situación de Alcaraz, ante la falta de una revelación clara de los detalles de la lesión que padece, lo que llevó a Daniele a vincular el aspecto físico con el estado psicológico del jugador, en una lectura que generó una amplia polémica dada la sensibilidad de hablar del estado psicológico de un jugador sin un anuncio médico oficial.

Por su parte, Daniele habló de la situación de Jannik Sinner, que se retiró del Masters 1000 de Cincinnati por dolores en la rodilla, subrayando que la decisión del jugador italiano de retirarse no significa necesariamente que exista una lesión grave.

Daniele afirmó: "El interés de los tenistas no se limita solo a su salud física. El número uno del mundo no participa en un Masters 1000 para entrenar, jugar dos partidos y luego volver a casa", considerando que la retirada de Sinner fue probablemente una medida preventiva más que un indicio de un problema que exija preocupación.

El responsable médico italiano concluyó sus declaraciones restando importancia a los temores sobre la disponibilidad de Sinner para el Abierto de Estados Unidos, diciendo: "No debemos exagerar en este asunto, aunque tenemos que vigilarlo de cerca, y creo que estará bien en el Abierto de Estados Unidos".

Daniele señaló que Sinner podría afrontar algunas dificultades en las primeras rondas del torneo, al igual que le ocurrió en Wimbledon, pero lo consideró dentro de los "riesgos calculados", mientras que la situación de Alcaraz sigue siendo la más polémica, especialmente con la continuidad de la incertidumbre sobre la naturaleza de su lesión y la fecha de su regreso a la competición.