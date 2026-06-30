Una Francia desenfadada arrolla a Suecia gracias a las brillantes actuaciones de Mbappé y Olise

Francia se clasificó sin problemas para los octavos de final del Mundial 2026. En la ronda de 32, vencieron 3-0 a Suecia: Kylian Mbappé marcó dos goles, Bradley Barcola hizo el segundo y Michael Olise dio dos asistencias. Francia se medirá a Paraguay en octavos. El ganador se medirá en cuartos a Marruecos o Canadá.

Deschamps optó por Lucas Digne como lateral izquierdo en lugar de Theo Hernández, y Adrien Rabiot ocupó el centro del campo en vez de Manu Koné. Desiré Doué, sin fortuna en este Mundial, se quedó en el banquillo para dar paso a Barcola.

El seleccionador sueco, Graham Potter, alineó un 3-4-2-1 que, ante la posesión francesa, se convertía en 5-2-2-1. Alexander Isak, Anthony Elanga y Viktor Gyökeres intentaron presionar a la defensa francesa, y en los primeros minutos Isak probó con un disparo que atrapó Mike Maignan.

Suecia empezó bien, ordenada atrás y combinando con acierto. Sin embargo, Francia avanzó sin prisa pero sin pausa y, aunque en los primeros veinte minutos solo probó con disparos lejanos de Digne, Mbappé y Barcola, ya mostraba su superioridad. Jacob Zetterström realizó dos paradas y no tuvo que intervenir ante el intento de Barcola.

Poco después Mbappé se escapó solo y remató con precisión, aunque el línea levantó la bandera por un fuera de juego milimétrico que el VAR confirmó. Poco después del descanso, Jules Koundé asistió a Mbappé, quien, solo en el segundo palo, chutó al poste.

La muralla sueca mostraba cada vez más fisuras, lo cual no era de extrañar dadas las extraordinarias cualidades ofensivas de Francia. Olise se lució con una espectacular chilena desde unos quince metros y, al igual que Mbappé poco antes, estrelló el balón en el poste. El rebote de Ousmane Dembélé se fue a menos de medio metro de la portería.

Justo antes del descanso llegó el 1-0: Olise sacó un córner corto a Dembélé, este asistió a Mbappé y el ‘7’ francés batió a Gyökeres y cruzó al segundo palo. Suecia respondió con una ocasión de Stroud, que lanzó por encima del larguero.

En el 52', Olise recibió solo, avanzó y asistió a Barcola, que batió por alto a Zetterström: 2-0.

La diferencia de calidad era abismal y el partido se relajó. Francia dominaba con comodidad y, en varias ocasiones, rozó el 3-0 mediante Olise, pero se encontró con un inspirado Zetterström. A un cuarto de hora del final, llegó el tercer gol. Olise envió un pase profundo a Mbappé, que definió con calma: 3-0.

Con este tanto, Mbappé iguala a Messi con seis goles en el torneo; el argentino le supera por uno en la lista histórica de máximos anotadores. En los minutos finales Francia pudo ampliar la ventaja, pero Suecia respiró aliviada. Así, los galos se medirán a Paraguay, verdugo de Alemania en los penaltis.