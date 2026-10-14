Lamine Yamal, estrella del Barcelona, respondió a las declaraciones de Mario Lemina, centrocampista del Galatasaray, después de que el talento catalán se robara todas las miradas en el enfrentamiento que midió a ambos equipos en la Champions League, antes de dirigir un nuevo mensaje burlón a su rival a través de las redes sociales.

Yamal publicó una foto suya en su cuenta de Instagram, sosteniendo el premio al mejor jugador del partido, y escribió sobre ella: "¿Ahora me conoce?", en clara alusión a las declaraciones previas del jugador gabonés, que habían generado una enorme polémica antes del duelo europeo.

Unas viejas declaraciones encienden el duelo





La historia se remonta a agosto de 2025, cuando a Lemina le preguntaron por Lamine Yamal y respondió con una frase que desconcertó a la afición del Barcelona: "¿Quién es Lamine Yamal? No lo conozco, yo conozco a Leroy Sané".

Esas declaraciones volvieron a la actualidad antes del partido entre Barcelona y Galatasaray, después de que los medios de comunicación y los aficionados del club catalán las difundieran a gran escala, en medio de la expectación por lo que pudiera ofrecer el joven extremo español dentro del campo.

3 minutos que cambiaron el panorama

La respuesta de Yamal llegó sobre el terreno de juego durante el partido, que terminó con victoria del Barcelona por 4-1 la noche del martes, en la segunda jornada de la Champions League.

El astro español ofreció destellos técnicos de gran calidad y dio dos asistencias en apenas 3 minutos al comienzo de la segunda parte, contribuyendo así a la amplia victoria del conjunto catalán en el estadio de su rival turco y brindando a la afición del Barcelona lo que consideró la respuesta perfecta a las declaraciones de Lemina.

El partido no estuvo exento de tensión entre los jugadores, ya que en su inicio se produjo un roce entre Yamal y Lemina que derivó en un leve encontronazo, antes de que el árbitro interviniera para calmar la situación.

Burla directa

Yamal no se conformó con lo que hizo dentro del campo, sino que después del encuentro volvió a dirigir su mensaje burlón por Instagram, aprovechando la imagen de su premio al mejor jugador del partido para devolver las declaraciones de Lemina a la actualidad desde otra perspectiva.

Así, las viejas palabras del jugador del Galatasaray se convirtieron en el centro de las burlas tras el encuentro, mientras Yamal siguió confirmando su valor futbolístico con el Barcelona, después de desempeñar un papel destacado en la amplia victoria europea que dio a su equipo un fuerte impulso en su camino en el torneo.







