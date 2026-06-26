Anna Galotta, esposa de Davide Ancelotti, rompió su silencio para defender a su familia tras la polémica desatada en Brasil, Tras la difusión de un vídeo en el que aparece su marido junto a Neymar durante el Mundial, ha asegurado que ha recibido una avalancha de insultos por una interpretación errónea de unos segundos captados por las cámaras.

Todo empezó durante el partido en el que Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, venció a Escocia. Las cámaras mostraron a Davide, ayudante y hijo del técnico, negando con la cabeza mientras Neymar recibía instrucciones antes de saltar al campo. Un gesto que la afición de la Seleção y algunas cuentas de redes sociales interpretaron como descontento ante la alineación del astro, quien volvía tras 981 días de lesiones.

Esta oleada de indignación llevó a Ana Galucha a publicar un mensaje contundente en su cuenta oficial de Instagram, en el que condenó la campaña de desprestigio diciendo, según informó el diario español Marca: «¿Os dais cuenta de que estáis interpretando una imagen de forma totalmente errónea y que no tiene nada que ver con la realidad? Y debido a esta falsedad, llevo desde esta mañana recibiendo un sinfín de insultos... Somos los primeros en desear la victoria a la selección brasileña», negando así cualquier desacuerdo en el cuerpo técnico.

Este caso refleja de nuevo la «falsificación de narrativas» que acompaña al Mundial; aunque el vídeo es auténtico y la imagen no ha sido retocada, su difusión con una versión inventada por cuentas influyentes ha convertido un gesto espontáneo en una gran crisis, sumándose a los rumores, contenidos falsificados con inteligencia artificial y declaraciones falsas que han marcado el torneo este año.