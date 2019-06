Una final que no le discute el Balón de Oro a Messi

Ni Salah ni ninguno de los veintidós protagonistas en el Wanda brilla en un partido aburrido y que mantiene al rosarino como el mejor.

EDITORIAL

Si lo permiten, fue una final de la más bien floja que no destacó ni por la calidad del juego, ni por la cantidad de las ocasiones de gol ni por las individualidades. Una final, dicho de otro modo, que no logra encontrar un claro contendiente que pueda arrebatarle el sexto Balón de Oro a Leo Messi por mucho que el rosarino no haya podido celebrar nada esta noche. Pero también es cierto que Messi sí ha cantado el alirón en la Liga y Mohamed Salah no.

El 'diez' azulgrana, además, ha concluido la temporada como mayor goleador de las ligas europeas por sexta vez en su vida -otro récord absoluto- y aun habiendo perdido en la final de la ante el sí vio puerta en el Benito Villamarín. De acuerdo, no fue un gol precioso, de eso que ganan Balones de Oro, pero tampoco el de Salah, desde los once metros ante el , lo fue.

Así que no es aventurado afirmar que, con seis meses disputados y el grueso de los partidos decisivos de clubes jugados, no hay ni un solo futbolista que pueda rivalizar en cantidad y calidad de las intervenciones de Messi. Naturalmente no se trata de quitarle méritos a nadie pero tampoco al argentino. El es un justísimo campeón a raíz de su trayectoria en Europa esta temporada, con sonadísimos episodios como la remontada al en Anfield. Pero tan indiscutible es eso como que Messi, sin ser perfecto, sigue siendo el mejor futbolista del mundo.