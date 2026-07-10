Una filtración obliga a la Federación Argentina a hacer una revelación impactante sobre el partido contra Egipto

La Federación Argentina de Fútbol sospecha de un ciberataque: se habrían enviado correos desde sus cuentas criticando el arbitraje del Mundial contra Egipto (3-2).

La vigente campeona del mundo estuvo 2-0 abajo ante Egipto en octavos, pero remontó en los últimos minutos y avanzó a cuartos.

Tras la derrota, la Federación Egipcia pidió a la FIFA excluir al árbitro francés François Litxer y a su equipo por supuesta parcialidad a favor de Argentina.

Según la BBC y diarios como «La Voz», citando fuentes externas, que tras el partido se enviaron correos desde la cuenta de la AFA a periodistas en los que se afirmaba que «Argentina no ganó» y que la victoria era nula por «decisiones arbitrales corruptas».

Según el diario, fuentes de la AFA indicaron que un grupo de hackers egipcios estaría detrás de esos mensajes, en los que también se elogiaba a Egipto.

La AFA respondió con un comunicado: «Hemos detectado el envío de correos no autorizados desde una de nuestras cuentas institucionales».

El comunicado pidió ignorar mensajes inusuales con enlaces, adjuntos o solicitudes de datos personales.

La federación añadió: «Es posible que nuestra cuenta haya sufrido un acceso no autorizado, por lo que investigamos lo ocurrido y reforzamos la seguridad».