«Una farsa increíble»: la prensa alemana critica al árbitro marroquí y lo acusa de «robar» la clasificación

La eliminación de Alemania en el Mundial 2026 ante Paraguay ha generado polémica. La «Mannschaft» cayó en los penaltis tras un duelo vibrante en el que se anuló un gol de Jonathan Tah en la prórroga, decisión que enfureció al público alemán y reabrió el debate sobre el arbitraje y el VAR.

La mayoría de periódicos y programas deportivos no hablaron de un fracaso técnico ni de los penaltis fallados, sino que señalaron como clave la decisión del árbitro marroquí Jalal Al-Jadid de anular el gol de Tah tras revisar el vídeo, un fallo que varios medios tildaron de «robo deportivo».

Tras el tanto, jugadores y afición alemana celebraron el supuesto pase a octavos hasta que la repetición y el VAR cambiaron la alegría en conmoción.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, lo calificó en ZDF de «auténtico escándalo», pues el portero paraguayo no sufrió impedimento alguno.

Minutos antes, en MagentaTV, lo había llamado «farsa».

El exárbitro internacional Thorsten Kinhofer se sumó a las críticas y calificó la decisión de incomprensible, pues el contacto previo al gol es habitual y no constituye falta.

El experto arbitral Patrick Etrich coincidió: la revisión no estaba justificada, pues el gol ya se había concedido y no había error claro.

En medio de la polémica, el entrenador alemán Jürgen Klopp intervino con ironía para criticar la decisión.

El exentrenador del Liverpool recordó que roces así ocurren cada semana en la Premier y que, de aplicarse el mismo criterio, se anularían muchos goles.

Pese al consenso alemán, el exárbitro inglés Mark Clattenburg declaró a «Fox Sports» que la falta era clara y que anular el gol fue correcto, una opinión recibida con escepticismo por la prensa local.

La polémica creció tras las palabras del exárbitro alemán Frank Willenborg, publicadas por la revista «Kicker», quien calificó la anulación de «totalmente errónea».

Aseguró que las repeticiones no mostraban falta alguna y recordó que no existe una norma que otorgue a los porteros protección especial dentro del área de seis yardas.

Wellenburg añadió que el contacto con el defensa paraguayo no es falta y que Alemania resultó perjudicada por una interpretación errónea del reglamento y un uso inadecuado del vídeo.

Tras la eliminación, la amargura se apoderó de los círculos deportivos alemanes.

Aunque se admitió que el equipo alemán no brilló y falló dos penaltis clave, la percepción general en el país fue distinta; un amplio sector de medios y analistas insiste en que la historia de aquella noche no fue una simple derrota en los penaltis, sino un gol concedido y luego anulado, y una clasificación que parecía segura hasta que una decisión arbitral desató la ira de toda una nación.