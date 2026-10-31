El capitán del Inter Miami, Lionel Messi, podrá disputar el partido de su equipo ante el New England Revolution, este domingo, en el marco de la competición de la liga estadounidense, pese a haber recibido su quinta tarjeta amarilla de la temporada.

La estrella argentina (39 años) recibió la tarjeta amarilla en el minuto 42, durante el empate 2-2 del Inter Miami con el Cincinnati, el miércoles, en el estadio Nou.

Messi se mostró desconcertado tras recibir la amonestación, después de acercarse al árbitro a raíz de un encontronazo con Samuel Gidi, jugador del Cincinnati.

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Esta era la quinta tarjeta de Messi durante la temporada regular, lo que en teoría lo exponía a una suspensión de un partido, pero el capitán del Inter Miami podrá jugar gracias a la regla de "buena conducta" vigente en la liga estadounidense.

La regla estipula la deducción de una tarjeta amarilla del acumulado del jugador si disputa 5 partidos consecutivos en la liga sin recibir ninguna amonestación.

Messi recibió sus tarjetas amarillas en las jornadas 8, 11, 20, 31 y 33, y los intervalos entre algunas de ellas fueron suficientes para aplicar la regla, lo que condujo a eliminar dos tarjetas de su registro efectivo, según el diario británico "The Sun".

Y pese a que las cinco tarjetas amarillas siguen constando en su historial disciplinario, no se contabilizarán todas dentro del cómputo de amonestaciones que conduce a la suspensión, por lo que su registro efectivo queda en apenas tres tarjetas, garantizando así su participación en el penúltimo partido del Inter Miami de la temporada regular.