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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

Una expulsión que acabó en gol: una extraña acción deja al portero del Al Ahly fuera del clásico ante el Al Shabab

Y. Carrasco
E. Mendy
Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
1ª División
Bélgica
Senegal
Arabia Saudí

Un error extraño

Abdelrahman Al-Sanbi, guardameta del Al-Ahli, fue expulsado en el pequeño clásico ante el Al-Shabab en la Liga Roshn saudí, debido a una acción insólita.

El Al-Ahli visitó al Al-Shabab este viernes en el estadio SHG Arena de Riad, capital saudí, en la duodécima jornada de la Liga Roshn.

En el minuto 22 del encuentro, el brasileño Ricardo Matías, delantero del Al-Shabab, quedó solo ante la portería de Abdelrahman Al-Sanbi desde el centro del campo, por lo que el guardameta del Al-Ahli decidió salir de su área.

Matías remató el balón directamente hacia la portería y Al-Sanbi intentó despejarlo con la mano, a pesar de estar fuera del área, lo que llevó al árbitro del partido a mostrarle la tarjeta roja.

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La expulsión de Al-Sanbi puso en un aprieto a su entrenador neerlandés Marino Pusic, sobre todo porque no había incluido en el banquillo al portero senegalés Édouard Mendy.

Pusic se vio obligado a dar entrada al joven guardameta Abdullah Abdo, en lugar del defensa Rayan Hamed, causante del primer gol que anotó el delantero brasileño Ricardo Matías.

En su primer balón, Abdullah Abdo encajó el segundo gol en la portería del Al-Ahli, obra del extremo belga Yannick Carrasco, quien ejecutó el tiro libre que obtuvo el Al-Shabab tras el fatal error de Al-Sanbi.

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