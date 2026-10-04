Ahmed Atif, exestrella de la selección saudí, cargó contra Hassan Tambakti, defensa de Arabia Saudí y actual jugador del Al Hilal, por su mala ejecución de un penalti ante Qatar.

Tambakti falló un lanzamiento desde el punto de penalti ante Qatar, en la noche de la clasificación de Arabia Saudí para la final de la Copa del Golfo Arábigo, este sábado, lo que provocó un estado de enfado por su mala ejecución.

Lee también: Duras críticas a una estrella de Arabia Saudí: "un jugador frío"

Atif afirmó en declaraciones a través del programa "Dawrina Ghair": "Tambakti debe sentir la responsabilidad hacia la selección de su país, pues iba a echar a perder el esfuerzo de todos por culpa de esa ejecución".

Y agregó: "No se debe depender de él en situaciones como esta, porque es evidente que no lanza penaltis de manera habitual".

Y continuó: "Entiendo el fallo en sí, es algo que le puede pasar a cualquier jugador en el fútbol, pero ejecutarlo de esa manera es inaceptable, porque tú no eres Kanno, ya que este lanza como tú, pero sabe cómo hacerlo".

Y concluyó: "Hassan Tambakti debe entrenar mejor la ejecución de los penaltis, porque iba a desperdiciar el esfuerzo de sus compañeros y del cuerpo técnico".

La selección saudí se clasificó para la final de la Copa del Golfo tras ganar en la tanda de penaltis por 3-2, para citarse con los Emiratos Árabes Unidos la noche del próximo martes.