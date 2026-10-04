Ahmed Atif, exestrella de la selección saudí, cargó duramente contra Hassan Tambakti, defensa de Arabia Saudí y actual jugador del Al-Hilal, por su mala ejecución de un penalti ante Qatar.

Tambakti falló un penalti en la tanda ante Qatar, en la noche en la que Arabia Saudí se clasificó para la final de la Copa del Golfo Arábigo, ayer sábado, lo que provocó un estado de enfado por su deficiente ejecución.

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Atif declaró en el programa "Dawrina Ghair": "Tambakti debe sentir la responsabilidad hacia la selección de su país, porque estuvo a punto de echar a perder el esfuerzo de todos por culpa de esa ejecución".

Y añadió: "No se puede confiar en él en situaciones como esta, porque está claro que no lanza tandas de penaltis con regularidad".

Y continuó: "Entiendo el fallo en sí, es algo que le puede pasar a cualquier jugador de fútbol, pero una ejecución de esa manera es inaceptable, tú no eres Coutinho, porque este tira como tú, pero sabe cómo hacerlo".

Y concluyó: "Hassan Tambakti debe entrenar mejor la ejecución de penaltis, porque estuvo a punto de echar a perder el esfuerzo de sus compañeros y del cuerpo técnico".

La selección saudí se clasificó para la final de la Copa del Golfo tras ganar en la tanda de penaltis por 3-2, para citarse con los Emiratos Árabes Unidos el próximo martes por la noche.