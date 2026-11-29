Compartir Sigue a GOAL en Google

El Manchester United necesita gastar 300 millones de libras esterlinas en fichar una defensa completamente nueva si quiere evitar el descenso de la Premier League.

Anuncios

Así lo creen los presentadores del programa de talkSPORT, Jamie O'Hara y Jason Cundy, que consideran que el Manchester United debe moverse en el mercado de invierno y reconstruir por completo su defensa tras la derrota por 4-0 ante el Brentford.

Lee también

Las mayores contribuciones goleadoras de Europa: Mbappé, segundo, y Yamal, al frente

En los últimos 13 años: Zabiri, el delantero más peligroso de LaLiga fuera del Real Madrid y el Barcelona

Con el United como el club con el peor registro defensivo de las cinco grandes ligas europeas, O'Hara y Cundy creen que la entidad necesita invertir grandes sumas durante el mercado de invierno de enero.

«La única forma de salir de esta situación, tal como yo lo veo ahora, es fichar una defensa completamente nueva. Tienes que comprar una defensa nueva, porque la línea defensiva es malísima», afirmó O'Hara en el programa «GameDay Phone-In».

Anuncios Anuncios

El exjugador del Tottenham cree que arreglar la defensa podría requerir una inversión de 200 millones de libras esterlinas, aunque su compañero de programa, Jason Cundy, piensa que el coste podría acercarse a los 300 millones de libras.

Related Topics

«Podrían haber conseguido a Luka Vušković del Tottenham, podrían haberlo fichado. Hay jugadores que se pueden incorporar, pero no fichan a los jugadores adecuados», añadió O'Hara en referencia a algunos futbolistas que el club pudo haber contratado durante el verano.

La defensa del Manchester United no ha experimentado grandes cambios en los últimos años: cuatro de los cinco defensas que jugaron en la derrota ante el Brentford, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Diogo Dalot y Luke Shaw, ya habían participado en la derrota por 4-0 ante el mismo rival en agosto de 2022.

Anuncios

Sobre estos jugadores, Cundy señaló: «Si vas a reemplazar a algunos de estos jugadores, el problema que tendrán es cómo deshacerse de ellos. Enero es el peor momento para hacerlo».

«Tendrán que gastar, y si quieren conseguir los jugadores que necesitan para sacar al equipo de la zona de descenso, estamos hablando de 300 millones de libras esterlinas», añadió.

Anuncios

Antonio Rüdiger

Cuando Cundy planteó la posibilidad de recurrir a cesiones, O'Hara propuso un nombre que, en su opinión, podría ayudar al Manchester United a evitar el descenso: el defensa alemán Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid.

«No van a gastar 300 millones de libras esterlinas. Quizá fichen a Antonio Rüdiger o a un jugador de ese perfil del Real Madrid», dijo.

Anuncios

«Necesitan un jugador con experiencia, o un jugador al que se pueda fichar para que sea el líder del equipo. Miro la situación y me pregunto: ¿cómo puede estar tan mal el Manchester United? Tienen un problema grave. Sí, su defensa es malísima, pero veo a los defensas y me parece que están abandonados a su suerte», añadió.

Rüdiger llegó al Real Madrid en 2022 tras pasar cinco temporadas en la Premier League con el Chelsea.

Anuncios

Desde su llegada al club español ha ganado ocho títulos, entre ellos la Champions League, que conquistó por segunda vez en su carrera.

Sin embargo, el defensa alemán, de 33 años, ha perdido protagonismo en el equipo durante la temporada 2026-2027 al no contar de forma regular con la confianza del entrenador José Mourinho, y solo ha disputado cuatro partidos de LaLiga, en los que ha marcado un gol.