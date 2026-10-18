Antoñito, exjugador del Sevilla, elevó el tono de sus críticas al arbitraje tras la derrota del conjunto andaluz ante el Real Madrid por (4-1) en el estadio Santiago Bernabéu, al protestar por la no revisión de la acción de Arda Güler sobre Peque Fernández, además de otras decisiones que, a su juicio, influyeron en el desarrollo del encuentro.

Antoñito afirmó, en declaraciones a la radio oficial del Sevilla: "¿Al Real Madrid no le da vergüenza quejarse de los árbitros? Su excusa es que no vieron con claridad el codazo que recibió Peque, aunque el marcador estaba 0-0, como saben. Es una acción decisiva que dicen que no vieron. ¿Qué clase de fútbol es este? ¿No les da vergüenza a LaLiga y al videoarbitraje?".

El exjugador del Sevilla añadió que su equipo volvió a ser perjudicado, según su descripción, y señaló: "Hubo una jugada en la que Güler tenía que haber sido expulsado, y además el segundo gol estuvo precedido de una falta, y a nosotros también nos tendrían que haber concedido un gol".

Y continuó con tono de enfado: "¿Quieren preparar las cosas para el Clásico e impedir que el Real Madrid se descuelgue? Eso es imposible. El único gol correcto en el centro del campo fue para el Real Madrid. Y el penalti que se señaló fue ridículo; esos penaltis solo los pitan para el Real Madrid y el Barcelona".

Antoñito cerró sus críticas señalando que lo mejor del partido, desde su punto de vista, fue que terminara sin lesiones ni tarjetas rojas, antes de calificar lo ocurrido como "algo bochornoso".