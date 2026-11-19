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El español Pablo Sarabia, exjugador del Sporting de Lisboa, expresó su eterno agradecimiento al entrenador José Mourinho, que le dio la oportunidad de debutar con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en la Liga de Campeones, en 2010.

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Sarabia, que actualmente juega en el Al Arabi de Catar, también elogió a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, con quienes tuvo la oportunidad de compartir vestuario.

El diario portugués O Jogo recogió las declaraciones que Sarabia concedió en una entrevista al diario Marca, en la que afirmó: «Siempre estaré agradecido a Mourinho. Él es el responsable de darme la oportunidad de vivir uno de los días más felices de mi vida, cuando debuté en el Bernabéu y en la Liga de Campeones».

«Tenía 18 años y fue una experiencia increíble. Lo que significó aquel día para mi familia fue algo excepcional. Ver las caras de felicidad que tenían al terminar el partido fue maravilloso», prosiguió.

«Mourinho ha vuelto ahora y creo que la situación es diferente, porque estamos ante una nueva etapa y otro tipo de jugadores. Le deseo suerte en su trabajo, porque creo que el Real Madrid actual se lo merece y también lo necesita», añadió.

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Se puede decir que Pablo Sarabia ha sido afortunado en el mundo del fútbol, ya que tuvo la oportunidad de compartir vestuario con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y con Lionel Messi en el París Saint-Germain. Cuando se le preguntó qué distingue a cada uno de ellos, el extremo español se deshizo en elogios hacia ambos.

«Cristiano es un auténtico líder. Tiene personalidad y ambición. Todos deberíamos verlo como un ejemplo a seguir, no solo en el fútbol, sino en todos los ámbitos de la vida. Cada persona, en su trabajo, debe intentar ser mejor cada día y marcarse objetivos por los que luchar», explicó Sarabia.

«Ronaldo siempre quiere más cada día y ha llevado sus capacidades al límite. En cuanto a Messi, al final todos vemos su talento y su forma de entender el fútbol. Su mentalidad es diferente: lo ve todo mucho más rápido y toma decisiones que ningún otro ser humano es capaz de tomar», continuó.