Compartir Sigue a GOAL en Google

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, ha recibido un llamativo elogio de Lucas Vázquez, exjugador del Real Madrid y actualmente en las filas del Bayer Leverkusen, que aseguró que el mundo del fútbol nunca había visto un talento como el que posee el joven astro.

Anuncios

Los elogios al extraordinario nivel que está ofreciendo Lamine Yamal, de 19 años, no cesan. El último en sumarse a la lista de admiradores de su talento ha sido Lucas Vázquez, de 35 años, que en el pasado defendió los colores del Real Madrid.

El veterano futbolista habló en una entrevista con la Cadena SER, en la que no dudó en afirmar que «nunca habíamos visto un talento como el de Lamine», unas palabras que cobran especial relevancia teniendo en cuenta su vinculación pasada con el club blanco.

«Creo que es algo que nunca habíamos visto. Nunca habíamos visto un talento de la magnitud del que tiene Lamine. Un jugador de esta importancia a esta edad... Al menos yo no lo había visto», declaró Lucas Vázquez.

El futbolista español subrayó la singularidad del joven astro y aseguró que lo que está haciendo con el Barcelona lo convierte en un caso excepcional en el fútbol.

Anuncios Anuncios

«En otros años hemos visto a jugadores muy grandes que ocuparon los tres primeros puestos del Balón de Oro, como Xavi, Iniesta o, antes, Raúl, pero Lamine ya está a la altura de una de las grandes estrellas», añadió el exjugador del Real Madrid.

Related Topics

Primera División Partidos Athletic Club vs Espanyol DAZN Míralo en directo en DAZN LaLiga TV Bar HD

Sevilla vs Real Betis DAZN Míralo en directo en DAZN Movistar+



Lamine Yamal dejó su sello en el último enfrentamiento entre España e Inglaterra: provocó un penalti y la expulsión de Anderson, además de asistir a Nico Williams en el segundo gol de la selección española, en un partido que terminó 3-2. Una nueva exhibición que desató una oleada de elogios a su talento.

Con el final del parón internacional, Lamine Yamal se prepara para volver en breve a los entrenamientos del Barcelona con el fin de preparar el esperado duelo ante el Villarreal del próximo domingo.

Anuncios

El encuentro supone una nueva oportunidad para que el joven extremo siga exhibiendo su extraordinario talento y confirme el gran lugar que ya ocupa entre las estrellas del fútbol.

El arma más destacada del Barcelona

Anuncios

Lamine Yamal ya no es solo una promesa en el Barcelona. En poco tiempo se ha convertido en uno de los elementos más destacados en los que se apoya el conjunto catalán para construir sus ataques y marcar diferencias, algo que reflejan sus llamativas cifras en la temporada 2026-2027.

El extremo español se ha consolidado como una de las principales fuentes de peligro en el once de Hans Flick gracias a su capacidad para romper defensas por la banda derecha y jugar con la pierna izquierda, además de una visión especial para el pase y el movimiento en el último tercio del campo.

Anuncios

Las estadísticas de la presente campaña revelan el peso del joven futbolista: ha marcado 13 goles y repartido 12 asistencias en 16 partidos con el Barcelona en todas las competiciones, lo que suma 25 participaciones directas en gol.

Además, Lamine Yamal encabeza la lista de jugadores del Barcelona que más ocasiones han generado esta temporada, con 54, por delante de Pedri, Fermín López y Raphinha, lo que pone de relieve la variedad de sus funciones ofensivas y que su influencia no se limita a marcar goles.