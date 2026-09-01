Rafa Alkorta, exdefensa del Real Madrid, considera que el Barcelona dirigido por Hansi Flick ofrece un estilo táctico distintivo que el conjunto blanco no puede replicar, y elogió la fuerte presión que el equipo catalán ejerce sobre sus rivales desde el inicio de la temporada.

El Barcelona y el Real Madrid comparten el liderato de LaLiga tras haber logrado ambos 3 victorias en las jornadas iniciales, pero el conjunto catalán aventaja por dos goles en cuanto al número de tantos marcados, después de alcanzar los 12 goles, en un potente arranque ofensivo de ambos equipos.

Alkorta afirmó, durante su participación en el programa radiofónico "El Larguero" de la cadena "Cadena SER": "Quien pensara que cualquier equipo es capaz de hacer lo que hace el Barcelona, que se olvide de ello. Nunca veremos al Real Madrid ejercer el estilo de presión que ejerce el Barcelona".

El exdefensa del Real Madrid explicó que el estilo de presión del Barcelona representa una de las diferencias más destacadas entre ambos equipos, al considerar que lo que ofrecen los jugadores de Flick requiere un sistema colectivo y un compromiso táctico difícil de repetir.

En contraposición, Alkorta señaló que el Real Madrid no necesita necesariamente apoyarse en el mismo estilo para lograr el éxito, citando los títulos que el equipo ha conquistado durante los últimos años, incluida la Liga de Campeones, pese a no recurrir a este tipo de presión de la misma manera.

Y añadió: "Es cierto que no lo han necesitado, pues han ganado la Liga de Campeones y otros títulos sin ello, pero creo que en el Real Madrid hay un sistema y un compromiso diferentes".

Alkorta considera que la gestión del esfuerzo físico será un factor importante para el Real Madrid, especialmente al contar el equipo con un grupo de estrellas que afrontan una temporada cargada de partidos, advirtiendo de que una dependencia excesiva de algunos elementos podría provocar un descenso de su rendimiento en la segunda mitad de la temporada.

Se refirió a Jude Bellingham y sus compañeros, al considerar que mantener sus niveles actuales hasta el mes de marzo será un desafío, si no se gestionan adecuadamente sus participaciones y su energía.