Por primera vez desde 2006, la lista de candidatos a ganar el "Balón de Oro" incluye a un solo jugador que no participó en el último Mundial. Pese a su ausencia mundialista, el astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia, galardonado como mejor jugador de la Liga de Campeones de Europa, destaca como la única excepción en la lista de 2026, en un hecho que recuerda a lo ocurrido con la leyenda camerunesa Samuel Eto'o hace veinte años.

Kvaratskhelia parece un caso singular entre los 30 candidatos de este año, al ser el único que no disputó el Mundial de 2026 debido al fracaso de la selección de su país, Georgia, en clasificarse; una rareza poco frecuente en la historia del premio, aunque no la primera de su tipo, según el diario francés "L'Équipe".

En la edición de 2023, 7 jugadores de un total de 30 en la lista de candidatos se ausentaron del Mundial de Catar; allí estaba presente entonces el astro georgiano junto a Karim Benzema, a quien apartó una lesión, además de un quinteto cuyas selecciones no lograron clasificarse: Victor Osimhen, Mohamed Salah, Nicolò Barella, Martin Ødegaard y Erling Haaland. Pese a la ausencia mundialista, Haaland logró alcanzar el segundo puesto del Balón de Oro por detrás de Lionel Messi, tras liderar al Manchester City hacia un triplete histórico (Liga de Campeones, Premier League y Copa de la FA).

Cinco años antes, concretamente en la edición de 2018, la ausencia mundialista se limitó a solo 3 jugadores; allí faltó Benzema por su exclusión de la lista de la selección de Francia, que se coronó campeona en aquella ocasión, mientras que tanto el galés Gareth Bale como el esloveno Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, no lograron llevar a sus selecciones a la fase final.

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En cuanto a la edición de 2014, durante la colaboración entre la revista "France Football" y la Federación Internacional "FIFA", y con la lista limitada a 23 jugadores, solo un dúo se ausentó del Mundial de Brasil por no clasificarse: Gareth Bale y Zlatan Ibrahimović. En contraste, la edición de 2010 vio la participación de los 23 candidatos en el Mundial de Sudáfrica sin ninguna excepción.

Para retornar al escenario de la presencia de un solo jugador ausente del Mundial dentro de la lista, hay que remontarse a la edición de 2006, cuando la lista incluía a 50 jugadores, donde Eto'o fue el único ausente del Mundial que recibió votos en la valoración final. Esto llegó tras una temporada excepcional en la que se coronó con el Barcelona con los títulos de la Liga española y la Liga de Campeones de Europa, y conquistó el título de máximo goleador de la Liga con 26 goles, además de marcar en la final europea ante el Arsenal, pese a la decepción de la no clasificación de Camerún al Mundial de Alemania.

Eto'o acabó entonces en el sexto puesto del Balón de Oro por detrás de cinco jugadores que sí disputaron el Mundial, encabezados por su compañero Ronaldinho, galardonado como mejor jugador de Europa en aquel momento.