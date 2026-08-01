El FC Barcelona se encamina hacia activar la opción de fichar al marroquí Azzedine Ounahi, jugador del Girona, para compensar la larga ausencia del neerlandés Frenkie de Jong, que estará alejado de los terrenos de juego durante un periodo de entre 3 y 4 meses debido a una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

El programa español "El Chiringuito" reveló que la dirección catalana estudia seriamente incorporar al centrocampista marroquí de 26 años, ante la urgente necesidad de reforzar el centro del campo, que se vio gravemente afectado por la lesión de De Jong y la posibilidad de la marcha de Marc Casadó.

El Girona, que descendió a la Segunda División española, exige el pago íntegro del valor de la cláusula de rescisión en el contrato de Ounahi, cifrada en 25 millones de euros, para permitir su salida, en medio del interés de varios clubes europeos, entre los que destaca el Ajax neerlandés dirigido por su exentrenador Míchel.

El director deportivo Deco afronta una presión creciente para cerrar la operación, sobre todo porque las alternativas disponibles actualmente en el centro del campo se limitan a Pedri, Gavi y Marc Bernal, lo que sitúa al equipo en una posición delicada con el inicio de la nueva temporada.

A pesar del descenso de su equipo, Ounahi ofreció un rendimiento notable la temporada pasada, ya que marcó 5 goles y dio dos asistencias en 24 partidos de la Liga española, lo que lo convirtió en uno de los elementos más destacados del conjunto catalán pese a los decepcionantes resultados.

Sin embargo, la lesión privó al centrocampista marroquí de enfrentarse al Barcelona en las dos ocasiones en las que se cruzaron ambos equipos la temporada pasada, a pesar de su gran importancia en los planes de su entrenador Míchel.

Ounahi encarna un recuerdo doloroso para De Jong, pues fue uno de los protagonistas de la eliminación de la selección de los Países Bajos a manos de la selección marroquí en los dieciseisavos de final del Mundial mediante los penaltis, en un partido que fue el último del jugador neerlandés con la selección de su país hasta ahora.

Y a pesar de la diferencia de estilo entre ambos jugadores, ya que Ounahi se caracteriza por un carácter más ofensivo y destaca en el centro del campo adelantado o en las bandas, el Barcelona ve en él una solución adecuada para cubrir el vacío que dejó De Jong, quien actualmente se encuentra con sus compañeros en el centro de St. George's Park pese a su lesión.