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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Una estrella en la balanza... Las estadísticas le dan la espalda a Salah en la noche de la eliminación del Mundial

Argentina vs Egipto
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M. Salah
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La selección de Egipto se despidió del Mundial en un final de locura

Mohamed Salah, capitán de Egipto, tuvo un rendimiento irregular en el partido de octavos del Mundial 2026 contra Argentina.

Egipto cayó 3-2 ante la campeona Argentina y quedó eliminado en octavos.

Fue titular y dio una asistencia a Zico en la segunda parte, pero el gol fue anulado tras revisar el VAR por una falta previa sobre Marwan Attia.

También intervino en el segundo tanto: condujo el balón, cedió a Haytham Hassan y este a Zico, quien definió en el área.

Intentó lanzar contraataques, pero se topó con una marca firme y sufrió varias entradas duras.

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Según SofaScore, no realizó disparos a puerta, tocó el balón 42 veces, perdió la posesión en 12 ocasiones y lo recuperó 4 veces.

Completó 19 de 22 pases, incluido uno en profundidad, sin aportar nada en defensa.

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