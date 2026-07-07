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Khaled Mahmoud

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Una estrella en la balanza... ¿Cómo convirtió Messi la pesadilla en una noche histórica ante Egipto?

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Cuando Messi decidió cambiarlo todo en minutos

Lionel Messi lideró este martes la remontada de Argentina ante Egipto (3-2), clasificando a los campeones del mundo para cuartos de final.

Egipto estuvo a punto de sorprender al campeón tras adelantarse 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mustafa Zico hasta el 79’, pero Messi lideró la remontada que acabó 3-2. gracias a los tantos de Cristian Romero, Enzo Fernández y el propio Messi.

Messi, pese al golpe anímico de fallar un penalti en el 21’, guió a su equipo con su liderazgo.

El astro no se amedrentó: pocos minutos después lanzó una falta al poste, aviso de lo que vendría en la segunda parte para mantener vivo el sueño de un cuarto título mundial.

En el 79 sirvió un centro perfecto que Romero cabeceó a la red.

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Cuatro minutos después, Messi aprovechó un rebote en el área, disparó raso y batió a Shubair. En el descuento, Fernández sentenció con el 3-2.

Messi, que ya suma un hat-trick ante Argelia, un doblete frente a Austria y un tanto contra Jordania, Cabo Verde y Egipto, no ha dejado de marcar en este Mundial.

Además de marcar y asistir, Messi sumó 5 disparos (2 a puerta, 1 al poste) y dejó su huella en otras estadísticas.

Además de la asistencia, creó dos ocasiones claras y envió 12 centros, cuatro de ellos precisos; completó 51 pases (42 buenos) y 43 en campo rival (35 buenos).

En total, tocó el balón 91 veces, completó 5 de 7 regates, provocó dos faltas y perdió el balón en 27 ocasiones.

Con estos números, Argentina avanza en el torneo y espera al ganador de Colombia o Suiza, confiando en que su capitán siga brillando y lleve al equipo lo más lejos posible.

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