Una estrella del Real Madrid se encamina a la salida y negocia con 8 clubes ingleses

El brasileño Endrick está reconsiderando su futuro con el Real Madrid, después de sentirse frustrado por las limitadas oportunidades que ha tenido con el primer equipo, en un momento en el que sus representantes han comenzado a tantear a varios clubes de la Premier League inglesa sobre la posibilidad de un traspaso durante el mercado actual.

El delantero brasileño, que cumplió veinte años el mes pasado, esperaba regresar al estadio Santiago Bernabéu este verano listo para competir con regularidad por un puesto de titular, tras su destacado rendimiento durante su etapa de cesión en el Lyon francés la temporada pasada.

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Sin embargo, los planes del conjunto merengue han cambiado notablemente en el último periodo, después de que el club fichara a Carlos Espí para reforzar el puesto de delantero y cerrara una operación que supera los 100 millones de libras esterlinas para incorporar a Yan Diomande, además de renovar el contrato de Vinícius Júnior por un largo periodo, lo que ha hecho que Endrick sienta que su camino hacia una participación regular se ha vuelto más difícil.

Una opción antigua

Según la cadena "teamtalk", esto ha llevado al delantero y a su equipo de trabajo a comenzar a estudiar el próximo paso, ya que sus representantes, en colaboración con intermediarios, han empezado a evaluar la posibilidad de un traspaso a otro club, considerando la Premier League inglesa como el destino preferido por Endrick en caso de marcharse de España.

El traspaso a Inglaterra fue una opción que Endrick estudió seriamente antes de elegir unirse al Real Madrid, y la idea de jugar en la Premier League sigue resultándole muy atractiva.

Por su parte, el Chelsea sigue interesado en Endrick desde hace tiempo, y se ha vuelto a contactar con él acerca de la posibilidad de la operación. Asimismo, clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Fulham han entrado en conversaciones sobre la situación del delantero brasileño.

Y pese a la amplitud del círculo de interesados, cerrar la operación dependerá finalmente de la postura del Real Madrid, en un momento en el que el equipo de trabajo de Endrick ya ha iniciado conversaciones con la dirección del club español sobre la posible forma de su salida.

Florentino Pérez sigue siendo uno de los mayores admiradores del joven jugador y no desea renunciar al proyecto de Endrick en el Santiago Bernabéu, a pesar de las crecientes inquietudes del jugador respecto a sus oportunidades de participación.

El Real Madrid prefiere la cesión

La opción preferida por el Real Madrid es volver a ceder a Endrick, de forma similar al acuerdo por el cual se marchó al Lyon la temporada pasada, con la condición de que la cesión sea sin opción de compra. Este modelo parece adecuado para clubes como Tottenham, Aston Villa y Fulham, que estarían abiertos a fichar al jugador bajo esta fórmula.

Por su parte, clubes como Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Chelsea han dejado claro que no considerarán seriamente la operación a menos que incluya una opción de compra.

Las negociaciones continúan entre todas las partes, y los representantes de Endrick prosiguen sus conversaciones con el Real Madrid durante el fin de semana, en un intento por alcanzar una fórmula que satisfaga a ambas partes.