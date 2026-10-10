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Karim Malim
Traducido por

Una estrella del Real Madrid encabeza la escena: el Milan planea dos fichajes de alto calibre

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Cardinale inyecta dinero

El Milan se prepara para realizar movimientos de peso en el mercado de fichajes invernal, después de recibir un nuevo impulso económico que refuerza sus ambiciones de reforzar su plantilla y recuperar su lugar entre los grandes de Europa.

Según el portal francés "Foot Mercato", Gerry Cardinale, propietario del Milan, ha inyectado 50 millones de euros en las arcas del club, en un movimiento destinado a reforzar sus capacidades económicas y acelerar el proyecto de regreso a la competición al más alto nivel.

Esta decisión llega en medio de las presiones económicas que afronta el conjunto rossonero, tras su fracaso en la clasificación para la Liga de Campeones durante dos temporadas consecutivas, además del registro de pérdidas que ascendieron a 24 millones de euros en el último ejercicio fiscal, con previsiones de que el déficit continúe durante la temporada 2026-2027.

En el plano deportivo, el Milan planea aprovechar el mercado de fichajes invernal para reforzar su plantilla, y destacan los nombres del brasileño Endrick, delantero del Real Madrid, y del portugués Gonçalo Inácio, defensa del Sporting de Lisboa, entre las principales opciones barajadas.

Inácio es un viejo objetivo del club italiano, después de que su nombre se vinculara al conjunto rossonero el pasado verano, mientras que el fichaje de Endrick parece acercarse más a la fórmula de la cesión, dado el afán del delantero brasileño por conseguir una mayor oportunidad de participación.

Por el contrario, la contratación del defensa portugués podría requerir una gran inversión económica, lo que sitúa a la dirección del Milan ante el reto de lograr el equilibrio entre sus ambiciones deportivas y sus consideraciones financieras.

El Milan había gastado cerca de 160 millones de euros durante el mercado de fichajes estival, y ocupa el quinto puesto en la Serie A, mientras aspira a seguir reforzando su plantilla y regresar de forma regular a la Liga de Campeones, en paralelo con el proyecto de remodelación del estadio de San Siro y el fortalecimiento de su presencia en el escenario europeo.


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