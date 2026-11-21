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Un auténtico drama se vivió el sábado por la noche en el Paris Saint-Germain. Désiré Doué tuvo que abandonar el campo con una lesión grave durante el partido entre el PSG y el OGC Nice.

El Nice, que actualmente ocupa el sexto puesto en la Ligue 1, salió con fuerza. A los ocho minutos, Mohamed Amoura adelantó al equipo local.

Pero la ventaja le duró poco. En el minuto 27, el árbitro señaló un penalti a favor del PSG después de que Xavier Mandza tocara el balón con la mano dentro del área.

El delantero Senny Mayulu convirtió el penalti con sangre fría: 1-1.

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Un minuto después, el PSG se puso por delante. Doué remató en el segundo palo un centro raso de Achraf Hakimi: 1-2.

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Unos instantes más tarde llegó la desgracia para el atacante francés. En pleno regate, cayó de repente al césped con mucho dolor. Gritó de dolor y tuvieron que sacarlo del campo en camilla.

El internacional se llevó la mano a la rodilla justo después de la caída, lo que podría indicar una lesión grave. Ferran Torres entró entonces al campo por delante de Mika Godts.

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En la segunda parte, Godts acabó entrando. El exjugador del Ajax provocó un penalti, pero el VAR anuló la decisión.

En la recta final, Ferran Torres marcó el 1-3 con un disparo desde cerca. Así, el segundo gol del Nice en los últimos minutos ya no sirvió de nada. Resultado final: 2-3.