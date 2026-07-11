Una estrella del Mundial... Un fichaje argelino sobre la mesa del Milan

El AC Milan busca fichar al argelino Riyad Mahrez en este mercado de verano.

El periodista Nicola Schira informó en X que el lateral argelino Rafik Belghali fue ofrecido esta semana al club.

«El lateral argelino Rafik Belghali ha sido ofrecido al AC Milan esta semana a través de un agente», afirmó Scheira.

El Hellas Verona pide entre 13 y 15 millones de euros por su traspaso.

Belghali, de 24 años, está vinculado al Verona hasta 2029.

Disputó todos los partidos de Argelia en el Mundial 2026, donde cayeron en dieciseisavos ante Suiza.

En los cuatro partidos del Mundial 2026 marcó un gol ante Austria y no dio asistencias.