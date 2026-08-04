Tras incorporarse al Manchester City hace tan solo un año por 55 millones de euros, el neerlandés Tijjani Reijnders podría estar haciendo las maletas para abandonar la fortaleza del Etihad.

Reijnders fue titular en 19 partidos de la Premier League la temporada pasada (28 encuentros en total), y el centrocampista neerlandés despierta el interés de otros clubes ingleses, según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano.

El experto en el mercado de fichajes añadió a través de su página oficial en "X": "El Nottingham Forest ha mostrado interés en el jugador neerlandés de 28 años en los últimos días".

Asimismo, señaló que el Newcastle también está interesado en el jugador neerlandés para reforzar su centro del campo, ante la posible salida del brasileño Bruno Guimarães rumbo al Arsenal.

Ahora queda por conocer la postura del italiano Enzo Maresca, nuevo entrenador del Manchester City, sobre la salida de Reijnders un año después de su llegada procedente del Milan.



