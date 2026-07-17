Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Una estrella del Liverpool renueva su contrato: «Este día está entre los tres mejores momentos de mi vida»

D. Szoboszlai
Liverpool
Premier League
Hungría
Inglaterra

Tras la renovación, una estrella del Liverpool afirma: «Quiero ganarlo todo».

El internacional húngaro Dominik Szoboszlai ha renovado con el Liverpool hasta 2031, antes del inicio de la temporada 2026-2027.

Será su cuarta temporada tras llegar del Leipzig en 2023 y la primera bajo la dirección de Andoni Iraola.

En una entrevista con la webdel club, el ‘8’ declaró: «Quizá este sea uno de mis mejores días. Hay otros que lo superan, como cuando firmé por primera vez con el Liverpool y el nacimiento de mi hijo, pero en mi carrera futbolística está entre los tres mejores». Y añadió: «Estoy muy feliz y con ganas de empezar de nuevo. Como he dicho muchas veces, me basta con estar aquí».

Hasta ahora ha jugado 147 partidos y marcado 28 goles. En su primera temporada en Anfield ganó la Copa de la Liga y luego fue clave para que el equipo conquistara la Premier League 2024-2025.

El centrocampista, de 25 años, alcanzó su mejor nivel la temporada pasada, con 13 goles y 12 asistencias en 53 partidos, lo que le valió el premio «Standard Chartered» al mejor jugador del curso, elegido por los aficionados.

Amistosos
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Sobre sus ambiciones de futuro, la estrella húngara comentó: «Siempre puedo dar más; nunca me conformo. Estoy satisfecho con mi rendimiento, pero sé que puedo ofrecer lo mejor de mí. Esa pasión me impulsa desde niño y aún hoy me empuja a seguir adelante».

Soboslai concluyó: «Quiero ser un ejemplo para todos con todas mis fuerzas. Cuando firmé por el Liverpool, dije que quería ganarlo todo y esa ambición no ha cambiado; sigo queriendo ganar todos los títulos posibles en este país y la Liga de Campeones, claro. Estoy totalmente preparado para este reto».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google