El internacional húngaro Dominik Szoboszlai ha renovado con el Liverpool hasta 2031, antes del inicio de la temporada 2026-2027.

Será su cuarta temporada tras llegar del Leipzig en 2023 y la primera bajo la dirección de Andoni Iraola.

En una entrevista con la webdel club, el ‘8’ declaró: «Quizá este sea uno de mis mejores días. Hay otros que lo superan, como cuando firmé por primera vez con el Liverpool y el nacimiento de mi hijo, pero en mi carrera futbolística está entre los tres mejores». Y añadió: «Estoy muy feliz y con ganas de empezar de nuevo. Como he dicho muchas veces, me basta con estar aquí».

Hasta ahora ha jugado 147 partidos y marcado 28 goles. En su primera temporada en Anfield ganó la Copa de la Liga y luego fue clave para que el equipo conquistara la Premier League 2024-2025.

El centrocampista, de 25 años, alcanzó su mejor nivel la temporada pasada, con 13 goles y 12 asistencias en 53 partidos, lo que le valió el premio «Standard Chartered» al mejor jugador del curso, elegido por los aficionados.

Sobre sus ambiciones de futuro, la estrella húngara comentó: «Siempre puedo dar más; nunca me conformo. Estoy satisfecho con mi rendimiento, pero sé que puedo ofrecer lo mejor de mí. Esa pasión me impulsa desde niño y aún hoy me empuja a seguir adelante».

Soboslai concluyó: «Quiero ser un ejemplo para todos con todas mis fuerzas. Cuando firmé por el Liverpool, dije que quería ganarlo todo y esa ambición no ha cambiado; sigo queriendo ganar todos los títulos posibles en este país y la Liga de Campeones, claro. Estoy totalmente preparado para este reto».