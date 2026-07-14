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Khaled Mahmoud

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Una estrella del Arsenal viaja a Turquía

L. Trossard
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Inglaterra

El Arsenal se despide de uno de los artífices de su logro histórico

El Arsenal inglés ha anunciado la marcha de uno de los pilares del equipo, que contribuyó de manera decisiva a que los «Gunners» se alzaran con el título de la Premier League, un título que llevaba sin estar en las vitrinas del club desde la temporada 2003-2004.

El club ha confirmado el traspaso del extremo belga Leandro Trossard al Beşiktaş turco y le ha autorizado a viajar a Estambul para someterse a los reconocimientos médicos previos a la firma.

El Beşiktaş, por su parte, anunció la llegada del jugador este mismo día al aeropuerto internacional Atatürk, donde completará los trámites finales y firmará su contrato.

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El traspaso se cerró en 17 millones de libras, con un pago inicial de 15,3 millones, más 1,7 millones en variables, según «Sky Sports».

Desde su llegada a los “Gunners” se había convertido en un jugador clave para Mikel Arteta: en tres años y medio disputó 174 partidos, marcó 36 goles y dio numerosas asistencias.

La pasada temporada marcó 8 goles y dio 11 asistencias en 50 partidos, clave en el título liguero y en la final de Champions.

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