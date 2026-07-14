Una estrella del Arsenal viaja a Turquía

El Arsenal inglés ha anunciado la marcha de uno de los pilares del equipo, que contribuyó de manera decisiva a que los «Gunners» se alzaran con el título de la Premier League, un título que llevaba sin estar en las vitrinas del club desde la temporada 2003-2004.

El club ha confirmado el traspaso del extremo belga Leandro Trossard al Beşiktaş turco y le ha autorizado a viajar a Estambul para someterse a los reconocimientos médicos previos a la firma.

El Beşiktaş, por su parte, anunció la llegada del jugador este mismo día al aeropuerto internacional Atatürk, donde completará los trámites finales y firmará su contrato.

El traspaso se cerró en 17 millones de libras, con un pago inicial de 15,3 millones, más 1,7 millones en variables, según «Sky Sports».

Desde su llegada a los “Gunners” se había convertido en un jugador clave para Mikel Arteta: en tres años y medio disputó 174 partidos, marcó 36 goles y dio numerosas asistencias.

La pasada temporada marcó 8 goles y dio 11 asistencias en 50 partidos, clave en el título liguero y en la final de Champions.