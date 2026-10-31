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El delantero del Coventry City Ellis Simms está a punto de cambiar de selección tras obtener oficialmente la nacionalidad polaca. El jugador de 25 años, convocado anteriormente por las categorías inferiores de Inglaterra, ya puede representar a Polonia en el próximo parón de selecciones de noviembre.

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Simms obtiene la ciudadanía polaca

El delantero, nacido en Oldham, puede representar a Polonia gracias a su abuela. Aunque Simms participó en concentraciones de las selecciones sub-18 y sub-20 de Inglaterra, nunca llegó a jugar con la selección absoluta inglesa.

Tras solicitar la ciudadanía polaca a principios de este año, su petición ya ha sido aprobada. Según el medio polaco Meczyki, el exjugador de la cantera del Everton está presentando los últimos documentos para obtener su pasaporte, un trámite que se espera que sea una mera formalidad.

Getty Images

Urban confirma el interés de Polonia

Polonia busca activamente refuerzos en ataque mientras su capitán, Robert Lewandowski, de 38 años, se acerca a la recta final de su carrera. Pese a que el jugador del Chicago Fire marcó recientemente un triplete, el seleccionador Jan Urban quiere incorporar nuevos talentos.

Urban, que anunciará su convocatoria el próximo viernes, confirmó el interés de la selección por el delantero del Coventry. «Primero, los papeles: el pasaporte y todos los trámites. Solo entonces se estudiará su convocatoria», dijo Urban.

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«Si creemos que puede ayudar a la selección, lo convocaremos. Si no, esperaremos a que mejore. No es ningún secreto que estamos interesados en él».

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La misión de mantenerse en la Premier League

En su club, Simms afronta el regreso del Coventry a la máxima categoría bajo las órdenes de la leyenda del Chelsea Frank Lampard. Tras marcar 13 goles para lograr el ascenso desde la Championship la pasada temporada, solo ha sido titular en uno de los ocho primeros partidos del equipo en la Premier League esta campaña, aunque recientemente marcó en la victoria por 4-1 ante el Newcastle.

Sobre el desafío, Simms declaró: «Ya conocía un poco la liga, sus exigencias y lo que hace falta para competir a ese nivel, así que era un gran reto para mí demostrar de nuevo mi valía en esta categoría».

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Añadió: «Sabemos lo implacable que es la liga. El nivel es mucho más alto que el año pasado. Había oído hablar de la gran afición y de la importancia del Coventry como club. Llevábamos tiempo esperando volver a la Premier League.

«Han pasado veintitantos años, así que estamos contentos de haber conseguido, como jugadores, devolver al club a la Premier League, y ahora queremos intentar mantenernos. Sabemos que es difícil, pero creemos en nosotros mismos. Tenemos un buen cuerpo técnico y una buena afición y, si permanecemos todos unidos, estoy seguro de que podemos seguir en la liga».

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A la espera de su debut en la Liga de Naciones

Simms esperará ahora a que Urban anuncie su convocatoria el próximo viernes para saber si recibe una llamada inmediata. Si es convocado, el jugador de 25 años podría debutar con la selección absoluta de Polonia en los partidos de la Liga de Naciones contra Rumanía y Suecia en noviembre.