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Karim Malim

Traducido por

Una estrella de la Liga Saudí se une al club de las leyendas... e Inglaterra pone fin a la histórica resistencia de Rangel

Mexico vs Inglaterra
Mexico
Inglaterra
World Cup
Julián Quiñones
D. Rangel
México
Inglaterra

Kenyonis logra un hito sin precedentes para México

En un vibrante Azteca, México e Inglaterra protagonizaron una noche de récords en los octavos del Mundial 2026.

Julian Quionnis brilló al batir varios récords y afianzarse entre las mayores estrellas de México en Mundiales, mientras que la racha del portero Rangel sin recibir gol llegó a su fin.

El delantero del Al-Qadisiyah saudí, Julian Quionones, hizo historia ante Inglaterra en el Estadio Azteca, en los octavos de final del Mundial 2026.

Según la red francesa «Stats Foot», Quiñones llegó a cuatro goles en Copas del Mundo, igualando a Javier y Luis Hernández como máximo goleador histórico de México.

Además, según Squawka, es el primer mexicano en participar en al menos cinco goles (cuatro tantos y una asistencia) en una misma Copa.

Según la cuenta de estadísticas «Mr. Sheep», el portero Rangel encajó su primer gol en el Mundial 2026 tras 384 minutos imbatido desde su debut.

Con esta marca, Rangel se ubica como el quinto guardameta con más minutos sin recibir gol en la historia del torneo: «518 min: Walter Zenga (1990); 443 min: Gordon Banks (1966); 401 min: Carlos (1986); 395 min: Emerson Liao (1974); 384 min: Rangel (2026)».

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