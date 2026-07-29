A comienzos de julio, la Sport Bild ya había informado del interés de Leipzig en Amiri, y ahora el medio va un paso más allá: RB habría alcanzado entretanto un acuerdo de principio con el jugador de 29 años. Y también en las negociaciones con Mainz parecería haber buenas sensaciones de que ambas partes podrían entenderse próximamente. El traspaso, según se informa, costaría entre 15 y 20 millones de euros.

Sin embargo, según Sport Bild, aún debe resolverse un problema antes de cerrar definitivamente la operación. La plantilla de Leipzig es actualmente demasiado amplia, por lo que primero deben salir jugadores de manera obligatoria para poder completar el fichaje de Amiri. El principal candidato a una venta es Eljif Elmas, cedido de forma continua durante el último año y medio (primero al Torino, luego al Nápoles). La idea es vender al centrocampista si es posible; entre otros, el Besiktas habría mostrado interés.

La situación es diferente en el caso de Arthur Vermeeren. La pasada temporada, Leipzig cedió al belga al Olympique de Marsella y el plan original era obtener con Vermeeren ingresos importantes este verano. Según Sport Bild, el jugador de 21 años habría convencido enormemente al nuevo entrenador, Martin Demichelis, durante la preparación hasta ahora, por lo que finalmente podría quedarse. Eso probablemente no tendría una influencia directa en las gestiones por Amiri, ya que Vermeeren es más un seis que un ocho. Según se informa, Demichelis quiere alinear en el futuro a dos de estos últimos; ahí ve aparentemente a Amiri como el complemento perfecto para el fijo Christoph Baumgartner (aunque previsiblemente seguirá de baja hasta finales de octubre por una lesión en el muslo) y Assan Ouedraogo.

¿Volverá Nadiem Amiri a jugar en el futuro para un club de la Champions League?

Otro candidato que está sobre la mesa para aligerar la plantilla es, por su parte, Conrad Harder. Aunque fue fichado apenas el verano pasado procedente del Sporting de Lisboa por 24 millones de euros, el delantero centro de 21 años está considerado como candidato a salir tras una primera temporada irregular. Según Sport Bild , el problema es el siguiente: aunque Harder tiene mercado en Europa, no quiere marcharse necesariamente pese a sus pocos minutos. Su contrato en Leipzig se extiende hasta 2030.





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Para Amiri, un traspaso a RB supondría, tras la positiva evolución vivida en sus dos años y medio hasta ahora en Mainz, el regreso a un club de la Champions League. Con Leipzig estaría representado la próxima temporada en la máxima competición continental y, además, a sus 29 años le espera probablemente su último gran contrato de verdad. En lo deportivo, en RB podría mantenerse mejor en el foco de la selección nacional que en Mainz.

Nadiem Amiri también quiere afianzarse en el equipo alemán bajo Jürgen Klopp

Como revulsivo en el segundo partido de la fase de grupos contra Costa de Marfil (2-1), con una bonita asistencia incluida para el gol del empate de Deniz Undav, Amiri fue uno de los pocos puntos positivos del decepcionante Mundial del equipo alemán. En la eliminación en dieciseisavos de final contra Paraguay, el exseleccionador Julian Nagelsmann no le dio entrada hasta diez minutos antes del final de la prórroga y ya no pudo cambiar nada. Sin embargo, asumió la responsabilidad en la tanda de penaltis y marcó.

Con su estilo de juego intenso, Amiri no solo encajaría bien en Leipzig, sino presumiblemente también en el estilo que el nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, quiere imprimir en el futuro a la selección nacional. Un rendimiento bueno y constante en un club grande como Leipzig mejoraría sin duda las opciones de Amiri de seguir afianzándose en el equipo alemán.