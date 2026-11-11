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La experiencia del delantero congoleño Cédric Bakambu en la MLS ha llegado a un final prematuro, ya que anunció su salida del San Diego FC, apenas dos meses después de incorporarse al equipo.

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Esto coincidió con la revelación de los detalles de una demanda judicial que él y su esposa presentaron ante un tribunal federal en California, en la que acusan a una agencia inmobiliaria, a dos propietarios y a dos agentes inmobiliarios de discriminarlos por su situación familiar y por la presencia de sus hijos.

Bakambu, de 35 años, se había incorporado al San Diego el 3 de septiembre de 2026, antes de anunciar su marcha el 6 de noviembre, mediante un mensaje en su cuenta de Instagram en el que dijo: «Deseaba sinceramente continuar esta aventura, pero algunas decisiones escapan a nuestro control».

El delantero congoleño disputó nueve partidos con el equipo estadounidense, en los que marcó cuatro goles y dio una asistencia, según los datos de la cadena ESPN, que reveló los detalles del caso tras acceder a una copia de la denuncia.

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La demanda, presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur del estado de California, gira en torno a la afirmación de Bakambu y de su esposa, Anne-Laure Huber, de haber sido víctimas de discriminación por «situación familiar», después de que fracasaran dos intentos de alquilar una vivienda en la zona debido a la presencia de sus cinco hijos, que se suponía iban a residir con ellos.

Según lo expuesto en la denuncia, el primer intento se refería a una vivienda en la ciudad de San Diego, de unos 528 metros cuadrados de superficie, que se ofrecía en alquiler por 17.500 dólares mensuales.

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Durante las negociaciones se planteó la cuestión de instalar una barrera de seguridad alrededor de la piscina debido a la edad de los niños, antes de que Bakambu y su esposa presentaran soluciones alternativas y ofrecieran finalmente asumir el coste de la instalación de la barrera, además de aportar otras garantías, entre ellas pagar por adelantado el alquiler de un año completo, pero su oferta no fue aceptada.

La denuncia señala que el anuncio de la vivienda fue retirado del mercado, después de que el agente inmobiliario de Bakambu expresara su preocupación por la posibilidad de que las condiciones de la negociación infringieran las normas contra la discriminación en la vivienda.

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El segundo intento, por su parte, fue para alquilar una vivienda en la zona de Rancho Santa Fe, en el estado de California, de unos 585 metros cuadrados de superficie. El matrimonio presentó una oferta de 23.500 dólares mensuales, pero no recibió respuesta, a pesar de que la vivienda apareció posteriormente ofertada en alquiler por 20.000 dólares mensuales, antes de ser retirada del mercado el 6 de noviembre.

Bakambu y su esposa acusaron a las partes demandadas de no haberles concedido una oportunidad justa de alquilar ambos inmuebles debido a la presencia de sus hijos, y consideraron además que el trato recibido en el segundo intento fue una represalia por su objeción a lo ocurrido durante las primeras negociaciones.

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Alojamiento temporal

La denuncia aclaró que, durante ese periodo, la familia se vio obligada a alojarse en una vivienda temporal por su cuenta, lo que provocó, según su relato, costes adicionales e inestabilidad habitacional durante un largo tiempo, además de dificultades para organizar los estudios y las actividades de los niños, junto a lo que describieron como humillación y sufrimiento psicológico.

Bakambu y su esposa reclamaron indemnizaciones económicas, además de otras medidas legales, con base en la ley estadounidense de vivienda justa y en las leyes contra la discriminación del estado de California.

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La demanda no incluye a la liga estadounidense de fútbol ni al club San Diego FC, y las acusaciones que figuran en ella siguen siendo alegaciones presentadas por el matrimonio, sin que hasta ahora se haya dictado una resolución judicial que establezca la responsabilidad de las partes demandadas.

La trayectoria de Bakambu antes de su experiencia estadounidense

Bakambu cuenta con una trayectoria profesional que se extendió por varias ligas, ya que comenzó en Francia con el Sochaux, antes de fichar por el Bursaspor turco y después por el Villarreal español; también vivió una experiencia en la liga china con el Beijing Guoan, y jugó más tarde en el Olympiacos griego y el Marsella francés, antes de incorporarse al Real Betis español, desde el que se trasladó al San Diego.

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A nivel internacional, Bakambu representa a la selección de la República Democrática del Congo, y disputó con ella la Copa del Mundo 2026, antes de su traspaso a la liga estadounidense el pasado septiembre.

Bakambu reveló su marcha del San Diego días antes del anuncio de los detalles de la demanda judicial, pero no existe información confirmada que demuestre que el conflicto inmobiliario fuera la causa directa de su salida del club.