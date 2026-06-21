España confía en Lamine Yamal para evitar sorpresas ante Arabia Saudí en la fase final del Mundial 2026.

Ambas selecciones se verán las caras hoy domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha confirmado la alineación oficial y recupera a Lamine Yamal, quien entró como suplente en el 0-0 contra Cabo Verde en la primera jornada.

Según Opta, España no ha perdido en los 21 partidos en los que ha sido titular: 15 victorias y 6 empates.

En ese periodo, «La Roja» ha marcado 60 goles (promedio de casi 3 por partido) y Yamal ha participado en 16: 5 tantos y 11 asistencias.

Estas cifras llegan en un momento clave: Arabia Saudí sueña con repetir el milagro del 2-1 ante Argentina en el Mundial 2022.

Si lo consiguen, serán la primera selección en vencer a «Los Matadores» con Yamal de titular, tras 21 intentos fallidos de otras grandes selecciones.