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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una estadística aterradora: el amuleto de Yamal sepulta los sueños saudíes con un milagro argentino

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
L. Yamal
Argentina
España
Arabia Saudí
EE. UU.
Argentina

La estrella del Barcelona será titular ante «los Verdes».

España confía en Lamine Yamal para evitar sorpresas ante Arabia Saudí en la fase final del Mundial 2026.

Ambas selecciones se verán las caras hoy domingo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta (Estados Unidos), en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha confirmado la alineación oficial y recupera a Lamine Yamal, quien entró como suplente en el 0-0 contra Cabo Verde en la primera jornada.

Según Opta, España no ha perdido en los 21 partidos en los que ha sido titular: 15 victorias y 6 empates.

En ese periodo, «La Roja» ha marcado 60 goles (promedio de casi 3 por partido) y Yamal ha participado en 16: 5 tantos y 11 asistencias.

World Cup
España crest
España
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Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA

Estas cifras llegan en un momento clave: Arabia Saudí sueña con repetir el milagro del 2-1 ante Argentina en el Mundial 2022.

Si lo consiguen, serán la primera selección en vencer a «Los Matadores» con Yamal de titular, tras 21 intentos fallidos de otras grandes selecciones.

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