Una escalada insólita: movimiento oficial en el Parlamento español para excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030

Un político español ha anunciado una iniciativa oficial para intentar excluir a Marruecos de la organización del Mundial 2030 junto a España y Portugal.

El portavoz de la coalición "Izquierda Unida" (IU) en el Parlamento español, Enrique Santiago, aseguró que el Mundial de fútbol que organiza quien describió como el "sirviente de Trump", en alusión al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no cuenta con las garantías suficientes para celebrarse en Marruecos, y reclamó la paralización de todas las actividades y preparativos en curso para organizar este evento en el país árabe en 2030.

En una entrevista con la televisión española (TVE), Santiago explicó que el Mundial representa "un espacio de amistad" y un punto de encuentro entre los pueblos; por ello considera que, tras los sucesos de la ciudad de Ceuta, no es posible continuar con este tipo de coordinación con Marruecos, y dirigió graves acusaciones contra el país norteafricano.

En consecuencia, el dirigente de "Izquierda Unida" pidió congelar la organización por parte de España del Mundial 2030 conjunto con Marruecos y Portugal, "hasta garantizar el respeto de los derechos humanos y la preservación de la soberanía española".

El portavoz de "Izquierda Unida" aclaró que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley para abrir el debate sobre este asunto en el Parlamento, señalando que buscarán aprobarla mediante el consenso y la unanimidad plena entre los miembros de la Cámara.