El español Pablo Maffeo, jugador del Valencia, presentó una disculpa oficial tras la polémica que generaron sus airadas declaraciones durante una entrevista televisiva entre las dos partes del enfrentamiento de su equipo ante el Real Madrid, en el partido que terminó con victoria del conjunto blanco por tres goles a cero, en el marco de la duodécima jornada de LaLiga, a través de un comunicado publicado en la función de historias de su cuenta oficial de Instagram.

La emisora española "Cadena SER" señaló que Maffeo quiso aclarar las circunstancias del incidente y disculparse por su reacción, después de que sus palabras provocaran numerosas críticas, subrayando que su enfado no iba dirigido al periodista que le hizo la entrevista, y que siente respeto por quienes trabajan en el ámbito de los medios de comunicación.

El jugador del Valencia comenzó su comunicado diciendo: "Escribo esto porque siento la necesidad de aclarar lo que ocurrió entre las dos partes", explicando que le informaron de la obligación de realizar la entrevista, pero que desde el principio manifestó su falta de deseo de hacerlo, por ser consciente de que estaba muy enfadado, y de que el momento no era el adecuado para expresar sus ideas.

Maffeo añadió que finalmente le comunicaron que realizar la entrevista era obligatorio, y que debía comparecer a pesar de no querer hacerlo, señalando que se disculpó con el periodista justo después del partido, y le aclaró que su enfado no iba dirigido contra él de forma personal.

El lateral español subrayó su gran respeto por todos los profesionales que desempeñan su trabajo, recalcando que el periodista no era responsable de lo ocurrido, y que su objetivo con el comunicado es aclarar las circunstancias del incidente y confirmar que no pretendió ofender a nadie, además de ofrecer sus disculpas a todos los que interpretaron su reacción de forma personal.

La disculpa de Maffeo llegó tras sus declaraciones a la cadena "DAZN" durante el descanso de la primera parte, cuando expresó su malestar por realizar la entrevista, diciendo: "No quiero para nada hacer esta entrevista, es ridícula. Si hay que hacerla, se hace y se acabó. No tiene sentido, estamos jugando un partido".

Las declaraciones del jugador del Valencia no se limitaron a rechazar la entrevista, sino que también dirigió críticas al arbitraje, al considerar que su equipo sufrió decisiones injustas, y dijo: "Pitan faltas que no existían. Preguntadme lo que queráis, necesitamos un arbitraje más justo. No había falta en el primer gol, y eso nos afecta".

El Real Madrid había sentenciado el enfrentamiento con un tres a cero en el estadio de Mestalla, logrando su octava victoria consecutiva en todas las competiciones, mientras que el Valencia prolongó sus malos resultados en su estadio, para seguir en el penúltimo puesto de la tabla de clasificación de LaLiga.