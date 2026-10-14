Una entrevista insólita tiene enormes consecuencias para Lisandro Martínez; sus compañeros toman partido

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El Manchester United se plantea vender a Lisandro Martínez este invierno, según informó Sky Sports el miércoles por la tarde. El defensa hizo unas declaraciones poco sutiles sobre la directiva del club tras la derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones (2-0).

El martes por la noche, el Manchester United prolongó su desastroso inicio de temporada al perder por 2-0 en su visita al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Tras el partido, Martínez compareció ante las cámaras.





«Sí. Esperaba más de nuestro director técnico», afirmó un Martínez profundamente decepcionado, que suspendió a Jason Wilcox. «Lo digo con toda sinceridad. Espero inversiones mayores».

El defensa argentino, en cambio, fue más comprensivo con el entrenador Michael Carrick. «Se cambia constantemente de entrenador, pero ¿qué ocurre en otros ámbitos? Es fácil señalar al técnico o a los jugadores, pero también tenemos que fijarnos en otros».

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Martínez estaba muy disgustado por el tropiezo del Manchester United en la Liga de Campeones. «La actuación fue mala, realmente mala. Tengo que contenerme. Refleja el estado actual de nuestro club. Este no es un club del nivel de la Liga de Campeones», criticó el exjugador del Ajax.

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«La temporada pasada rendimos de forma fantástica y ahora esperamos más de la directiva del club. Fichajes que generen competencia, porque muchos otros equipos también incorporan a muchos jugadores», señaló el central, decepcionado con la política de fichajes del Manchester United.

El contrato del exjugador del Ajax vence en el verano de 2027. El club tiene una opción para ampliarlo hasta mediados de 2028, pero parece que ya no va a ejercerla. Un traspaso este invierno está sobre la mesa. Según Laure Whitwell, periodista que sigue la actualidad del club, el Manchester United también multará al defensa por sus declaraciones.

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Además, el Manchester United aún estudia imponer otra sanción al zurdo. Muchos jugadores de la plantilla tampoco están contentos con sus comentarios. Tienen la sensación de que Martínez considera que «no son lo bastante buenos».