La cadena "Sky Sports" se vio obligada a pedir disculpas una y otra vez tras una entrevista espontánea e indecorosa con una de las estrellas del Fleetwood Town, que dio la gran sorpresa en la Copa de la Liga inglesa.

El equipo de la Cuarta División logró una de las mayores sorpresas en la historia del torneo tras vencer al Arsenal, campeón de la Premier League, en los penaltis después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

El Fleetwood Town anotó los cinco penaltis que lanzó, y el portero Jay Lynch detuvo el penalti de Bruno Guimarães para asegurar la clasificación de su equipo a los cuartos de final.

Conor Hoggie, que marcó el último penalti para ganar el partido, apareció en una divertidísima entrevista espontánea tras el encuentro con la cadena "Sky Sports".

Cuando le preguntaron qué pasaba por su cabeza antes del momento decisivo, a Hoggie se le fue la lengua y dijo: "No lo sé", según recogió el diario británico "Daily Mail".

Y añadió: "Escoge tu sitio, lanza el balón a la escuadra y sal a toda velocidad. Es una locura. Estoy muy orgulloso de los chicos. Esto demuestra lo bueno que es el equipo".

La reportera del programa "Touchline", Juliette Ferrington, pidió disculpas de inmediato por el lenguaje utilizado, antes de volver a hacerlo al final de la entrevista mientras Hoggie la miraba a ella y a la cámara con vergüenza.

Cuando la cobertura regresó al estudio, Sky Sports pidió disculpas otras dos veces por el lenguaje utilizado, lo que desconcertó a algunos aficionados.







