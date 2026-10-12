"Una enorme nube amenaza a la Premier League": Neville advierte del desastre que persigue al Manchester City

Gary Neville, leyenda del Manchester United, advirtió de que la continuidad de la condena al Manchester City "es muy mala para la Premier League" después de su impresionante victoria sobre el Liverpool.

El exdefensa del Manchester United reconoció que le resulta difícil elogiar la actuación del City sin pensar en la incertidumbre que rodea el futuro del club.

El equipo de Enzo Maresca logró una importante victoria por 3-0 sobre el Liverpool en Anfield para mantener su inicio perfecto en la temporada de la Premier League.

Erling Haaland, Jérémy Doku y Rayan Cherki marcaron los goles después de la expulsión de Ryan Gravenberch en la segunda parte.

Pero la impresionante victoria del City llegó en un contexto dramático, después de que el club del Etihad fuera declarado culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas.

El club apeló la decisión y espera el resultado, con la posibilidad de que se le impongan sanciones severas.

Neville considera que esta incertidumbre proyecta una gran sombra sobre el fútbol inglés.

En declaraciones al canal "Sky Sports", dijo: "Ganar en Anfield es algo muy difícil, y debemos elogiarlos sin ninguna vacilación ni duda".

Y continuó: "Pero hay algo que te ronda la cabeza, y es que hicieron un trabajo magnífico hoy aquí. Está claro que controlaron el partido en los últimos 20 minutos desde la tarjeta roja. Resistieron".

Sin embargo, el mayor temor de Neville era lo que podría ocurrir si el veredicto de culpabilidad se confirma en los próximos meses.

Y añadió: "Si estos fallos de condena se confirman en enero o febrero, el Manchester City no estará en la situación en la que está ahora, y habrá una nube enorme sobre toda la liga".

Y prosiguió: "Y eso no es bueno para la Premier League en este momento. Es lo que me he dado cuenta hoy: esto es muy malo para la Premier League, y va a continuar durante varios meses".

El Manchester City fue recibido con un ambiente hostil en Anfield, donde los aficionados del Liverpool desplegaron pancartas y cantaron sobre el escándalo financiero.

Pero la polémica no distrajo a los hombres de Maresca, que lograron su sexta victoria consecutiva en la liga para colocarse líderes con tres puntos de ventaja.