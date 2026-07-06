Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Una emergencia complica los planes de Argentina ante los Faraones

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
Argentina
Egipto

Una tormenta eléctrica retrasa el despegue del avión de la selección argentina

La selección argentina se prepara para enfrentar a Egipto mañana martes en los octavos de final del Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Según TyC Sports, el vuelo de Miami a Atlanta se retrasó más de 15 minutos por lluvia intensa y tormenta eléctrica.

El vuelo, de una hora y 40 minutos, despegó con más de 15 minutos de retraso, lo que afectó al programa del equipo.

Tras aterrizar, el plantel viajó 30 minutos hasta el hotel y llegó cerca de la medianoche, hora argentina.

El cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, podría modificar la hora del entrenamiento para que los jugadores descansen más.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google