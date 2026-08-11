Luis Enrique, director técnico del Paris Saint-Germain, hizo estallar una sorpresa de gran calibre al colocar al español Fabián Ruiz al frente de los candidatos a coronarse con el Balón de Oro de 2026, apoyándose en el balance excepcional que logró el centrocampista con su club y con la selección de su país durante una temporada extraordinaria en la que conquistó los mayores títulos.

Horas antes del inicio de la Supercopa de Europa 2026, Luis Enrique afirmó durante los entrenamientos del Paris Saint-Germain, según el diario español "Sport", que Fabián tiene una oportunidad muy fuerte de competir por el premio, después de combinar la conquista del Mundial, la Eurocopa, la Liga de Campeones y la Liga de Naciones de la UEFA.

El técnico español dijo con contundencia: "Fabi ganó el Mundial, la Eurocopa hace dos años, la Liga de Campeones dos veces consecutivas y la Liga de Naciones... ¡El Balón de Oro! ¡El Balón de Oro sin ninguna duda!".

El respaldo no se detuvo en Luis Enrique, ya que Marquinhos, capitán del Paris Saint-Germain, mostró su convicción sobre el merecimiento de su compañero de competir por el premio, al decir: "Todo lo que falta es el Balón de Oro, eso es todo", en referencia a que Ruiz ya posee un historial repleto de títulos y solo le falta la mayor consagración individual del fútbol mundial.

Fabián Ruiz posee un historial excepcional durante el último periodo, después de haber desempeñado un papel importante en los logros del Paris Saint-Germain y de la selección de España, y reunió con el club francés los títulos de la Liga de Francia, la Liga de Campeones, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Francia, además de la Supercopa de Europa, mientras que fue uno de los elementos influyentes en la selección española dirigida por Luis de la Fuente.

Una temporada excepcional que sitúa a Fabián entre los grandes

Ruiz goza de una oportunidad histórica de inscribir su nombre en la lista de ganadores del Balón de Oro, después de haberse transformado durante los últimos años de un centrocampista prometedor en uno de los jugadores más destacados de su posición en el escenario mundial.

La carrera por el Balón de Oro no se limita a Ruiz en solitario, ya que la lista de competidores incluye a un gran número de estrellas de primer nivel, encabezados por el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane, el español Lamine Yamal, el francés Ousmane Dembélé, Michael Olise y el noruego Erling Haaland.

Kvaratskhelia, el caballo negro

Por su parte, destaca el georgiano Khvicha Kvaratskhelia como uno de los candidatos más sobresalientes que podrían dar la vuelta a los cálculos de la competición, después de haber desempeñado un papel central en la conquista de la Liga de Campeones por parte del Paris Saint-Germain por segunda temporada consecutiva, pese a no haber participado en el Mundial.

Kvaratskhelia presentó cifras llamativas en el torneo europeo, después de marcar 10 goles y dar 6 asistencias en 16 partidos, además de su contribución directa en 10 goles durante las rondas eliminatorias, con un total de 6 goles y 4 pases decisivos, para hacerse con el premio al mejor jugador de la temporada en la Liga de Campeones según los datos recogidos en el informe.

A pesar de ello, la carrera por el Balón de Oro sigue abierta a todas las posibilidades, especialmente con la confirmación de que ganar el Mundial representa un factor importante pero no garantiza decidir el premio, que se supone debe ir al mejor jugador durante toda la temporada, y no al mejor en el Mundial únicamente.