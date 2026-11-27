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El delantero noruego Erling Haaland ha empezado a pensar seriamente en su futuro lejos del Manchester City.

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Haaland atraviesa una temporada complicada en Inglaterra, y el empate ante el Nápoles en la Liga de Campeones volvió a confirmar que el conjunto inglés no ha logrado recuperar su mejor nivel.

Además de los problemas deportivos, el Manchester City se enfrenta a la amenaza de una sanción por irregularidades financieras, una situación que podría facilitar la salida de Haaland del Etihad.

El periódico español El Nacional asegura que, en estas circunstancias, el Barcelona aparece como uno de los destinos más atractivos para Haaland, que podría buscar un cambio de aires en el verano de 2027.

El empate con el Nápoles dejó al descubierto las dificultades del Manchester City, que tuvo que remontar dos veces en el marcador y solo pudo salvar un punto gracias a un gol de Rayan Cherki en los últimos minutos.

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Haaland volvió a quedarse sin marcar, mientras el equipo inglés prolonga su preocupante racha de resultados, con una sola victoria en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

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Sin embargo, el problema del Manchester City va mucho más allá de los resultados. La comisión independiente de la Premier League ha declarado culpable al club de numerosas infracciones financieras, y aún queda por determinar la sanción correspondiente.

Entre las posibilidades que se barajan figura una importante deducción de puntos, lo que podría poner en peligro incluso la permanencia del club en la máxima categoría.

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Para Haaland, este escenario podría cambiar por completo sus planes. El delantero noruego tiene contrato con el Manchester City hasta 2034 y sigue siendo el pilar ofensivo del equipo, pero una sanción muy dura podría abrir el debate sobre su futuro.

A sus 26 años, Haaland necesita un proyecto competitivo que le permita luchar por la Liga de Campeones y los títulos continentales más importantes.

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El Barcelona, un destino ideal para Haaland

El club azulgrana lleva tiempo estudiando la posibilidad de fichar al delantero noruego. Su llegada daría al entrenador Hansi Flick la oportunidad de contar con uno de los mejores goleadores del mundo y formar una dupla ofensiva excepcional con Lamine Yamal.

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La capacidad del extremo español para generar ocasiones encaja a la perfección con la potencia y el olfato goleador del delantero noruego.

El verano de 2027 podría convertirse en el momento oportuno para cerrar la operación si el Manchester City acaba recibiendo una sanción importante.

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Aun así, el Barcelona tendría que afrontar una operación que exige un enorme esfuerzo económico, además de convencer al club inglés de que se desprenda de su delantero.

Haaland es consciente del atractivo del proyecto deportivo del Barça, y las dificultades de su situación actual podrían acercarlo a esa posibilidad, aunque hasta ahora no ha pedido públicamente salir.

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El desenlace del procedimiento contra el Manchester City será decisivo para determinar si de verdad se abre la puerta de salida para el delantero noruego.