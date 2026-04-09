Una dolorosa estadística para Arne Slot refleja la diferencia de nivel entre el PSG y el Liverpool

El Liverpool sufrió el miércoles en París y mostró una estadística llamativa. El equipo de Arne Slot fue inofensivo en ataque ante el París Saint-Germain (2-0) en la Liga de Campeones.

Los tantos de Désiré Doué y Kvicha Kvaratskhelia sentenciaron el duelo y dejan al PSG con un pie en semifinales.

El Liverpool lo pasó muy mal en la capital francesa. Giorgi Mamardashvili realizó algunas buenas paradas para los Reds, por lo que el duelo aún no está totalmente decidido. El próximo martes se disputará el partido de vuelta en Anfield.

El equipo de Arne Slot no realizó ni un disparo a puerta, con un índice de goles esperados de apenas 0,18 según Opta.

La última vez que le ocurrió fue ante el Atalanta en 2020, cuando cayó 0-2 en casa.

No es la primera vez esta temporada: el 8 de enero de 2026 también quedó sin disparos a puerta ante el Arsenal (0-0).

El sábado cayó 4-0 ante el Manchester City en cuartos de la FA Cup y podría quedar fuera de la Champions, quedando solo en la Premier. En la Premier League es quinto, a cinco puntos del Aston Villa, cuarto. Aún puede lograr el billete para la próxima Champions.